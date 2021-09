Kansas State, Jordy Nelson se plient aux demandes des LGBT et coupent les ponts avec Young Life .

Au cours des 80 dernières années, Young Life a présenté Jésus-Christ aux adolescents et les a aidés à grandir dans leur foi. Le chapitre de Manhattan, au Kansas, devait recevoir des dons du match de softball caritatif Jordy Nelson Legends Classic de la Kansas State University le week-end dernier, mais les personnes LGBT ont crié que Young Life était «anti-gay» et cela ne s’est pas produit.

Nelson avait l’habitude d’attraper des passes de touché à Kansas State et, en tant que pro, d’Aaron Rodgers des Green Bay Packers. Maintenant à la retraite du football, il a permis à ses anciens collecteurs de fonds de softball dans le Wisconsin de donner de l’argent à Young Life. Cependant, maintenant que les militants LGBT l’ont empoisonné contre Young Life, le pipeline de charité a été fermé. Youtube présente une vidéo de 2014 vérifiant les dernières années de support.

La bourse d’études K-State Football Walk-On a reçu des dons collectés lors du softball et du derby de home run de dimanche. Young Life a été exclu du bénéfice car il s’agit d’un groupe de jeunes chrétiens qui interdit aux personnes LGBT d’occuper des postes de direction, à moins qu’elles ne soient célibataires. SB Nation Outsports rapporte les normes bibliques de Young Life comme s’il s’agissait d’un sale petit secret qui n’a été divulgué que l’été dernier.

K-State a écouté les protestations des militants LGBT, a écrit Alex Reimer d’Outsports. «L’école a confirmé à Outsports que Young Life ne recevra plus les recettes du match de softball. Les fonds seront désormais répartis entre la Jordy Nelson Greater Community Foundation et K-State Athletics. »

Une fois que les militants LGBT ont commencé à faire du bruit au sujet de Young Life, l’université publique a abandonné le ministère chrétien et a commencé à signaler la vertu pour les personnes LGBT. Kenny Lannou, directeur associé exécutif de l’athlétisme de l’école pour les communications, a déclaré : « K-State Athletics s’engage à créer et à maintenir un environnement qui embrasse et célèbre la diversité, tout en promouvant et en pratiquant intentionnellement l’inclusion.

Lannou a souligné que K-State avait également commandé des t-shirts et des produits sur le thème de l’arc-en-ciel pour faire plaisir à ses amis LGBT.

Young Life est un ministère centré sur le Christ qui présente la bonne nouvelle de l’Évangile aux enfants, les aidant à grandir dans leur foi afin qu’ils puissent servir le Seigneur. Ses dirigeants bénévoles travaillent dans les communautés pour offrir des expériences aventureuses qui changent la vie.

Lancé en 1941 par un pasteur presbytérien, Young Life compte plus de 8 000 chapitres scolaires, une fréquentation hebdomadaire moyenne de plus de 300 000 étudiants et plus de 60 000 bénévoles. Young Life considère l’homosexualité comme un style de vie qui n’est « clairement pas en accord avec les desseins de Dieu pour la création ».

Rodgers, Nelson et le chanteur Stevie Nicks sont parmi les anciens participants les plus célèbres de Young Life.