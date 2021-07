Kantar finalise l’acquisition de Numerator

L’ensemble de données combiné fournira des informations sur les habitudes d’achat de près de cinq milliards de consommateurs dans le monde

Kantar, une société de conseil et d’analyse axée sur les données, a finalisé aujourd’hui l’acquisition de Numerator, la société d’information sur les consommateurs et les marchés basée à Chicago et axée sur la technologie de Vista Equity Partners. Numerator associe des données exclusives, notamment un panel numérique de plus d’un million de consommateurs américains, à une technologie de pointe pour créer des informations uniques qui aident les entreprises à comprendre leurs clients en temps réel et à identifier les opportunités de croissance.

Numerator étend le leadership de Kantar en matière de connaissances des acheteurs aux États-Unis et au Canada. La division Worldpanel de Kantar fournit déjà des informations sur les acheteurs « de qualité monétaire » dans plus de 45 pays en dehors de l’Amérique du Nord. L’ensemble de données combiné fournira des informations sur les habitudes d’achat de près de cinq milliards de consommateurs dans le monde, éclairant les stratégies de croissance des principales marques CPG/FMCG du monde.

« Chez Kantar, nous combinons les connaissances des consommateurs avec des analyses avancées pour aider les marques à prendre de meilleures décisions commerciales. Comprendre le comportement réel des acheteurs est au cœur de cela. Nous avons identifié Numerator pour sa plateforme technologique et sa compatibilité géographique avec Kantar. Avec le soutien de nos actionnaires chez Bain Capital & WPP, notre investissement dans Numerator illustre notre engagement à garantir que nous offrons les vues les plus complètes et perspicaces de la façon dont les consommateurs pensent, ressentent et agissent dans le monde », Ian Griffiths, directeur général adjoint et directeur financier de Kantar. , mentionné.

« Numerator est bien placé pour transformer davantage les activités de mesure des connaissances des consommateurs et des parts de marché en Amérique du Nord. L’accélération des feuilles de route technologiques de Kantar et Numerator, ainsi que leurs offres complémentaires, créent un nouveau standard mondial », a ajouté Christophe Jacobs, directeur général de Bain Capital.

Pour Eric Belcher, PDG de Numerator, Kantar est l’entreprise idéale pour que Numerator unisse ses forces compte tenu de nos géographies, technologies et capacités complémentaires en matière de science des données. “En plus de cela, nous sommes ravis de l’engagement de Bain Capital à fournir leurs vastes ressources à l’appui de nos plans pour continuer à diriger l’industrie en matière d’innovation.”

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

