Kantar nomme Guillaume Bacuvier à la tête du Worldpanel Business

La société d’analyse basée sur les données et de conseil en marque Kantar a nommé Guillaume Bacuvier au poste de PDG mondial de sa division Worldpanel. Bacuvier succède à Josep Montserrat qui a assumé le rôle de président non exécutif de l’activité Worldpanel. Les nominations de Bacuvier et Montserrat sont entrées en vigueur le 13 septembre 2021. La prochaine phase de croissance de l’activité Worldpanel sera fortement influencée par la technologie et l’analyse avancée des données, et l’expertise et l’expérience de Guillaume Bacuvier s’avéreront inestimables, Ian Griffiths, directeur général adjoint et directeur financier, Kantar, dit. « Bacuvier est un PDG international expérimenté qui combine des références technologiques avec une compréhension approfondie du comportement des consommateurs et des paysages de la vente au détail et des médias. Il a également fait ses preuves dans la transformation d’une entreprise de données et entretient d’excellentes relations avec les détaillants et les marques fmcg/cpg à travers le monde », a-t-il ajouté.

Auparavant, Guillaume Bacuvier était PDG du groupe Dunnhumby Ltd et était chargé de diriger une transformation commerciale et technologique de l’entreprise, impliquant des investissements matériels dans le portefeuille de produits de l’entreprise, ainsi que des acquisitions et des cessions pour renforcer le positionnement concurrentiel de l’entreprise. Au cours de son mandat de quatre ans, Dunnhumby a amélioré ses performances opérationnelles et élargi sa clientèle à travers le monde tout en améliorant l’engagement des employés et la satisfaction des clients. Bacuvier a également travaillé chez Google pendant plus d’une décennie, occupant plusieurs postes de direction, dont le point culminant est celui de vice-président, solutions publicitaires, EMEA. Chez Google, il était responsable de tous les aspects de l’activité principale de publicité en ligne dans la région, y compris le P&L commercial pour les activités Doubleclick et Analytics de Google.

Josep Montserrat a rejoint Worldpanel en 1994 et a été nommé PDG de l’activité Worldpanel en 2007. Josep Montserrat excelle à canaliser cette passion vers d’excellents résultats pour ses clients, a souligné Griffiths. « Pendant la pandémie de COVID-19, sous la direction de Josep Montserrat, l’équipe de Worldpanel a travaillé sans relâche pour tenir les clients informés des changements sans précédent dans le comportement des consommateurs. Nous remercions Montserrat pour son incroyable contribution à Kantar jusqu’à présent et nous attendons avec impatience son leadership continu dans son nouveau rôle », a-t-il déclaré.

