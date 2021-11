Kanté aime son ‘ex’

20/11/2021 à 17:09 CET

Chelsea FC maintient le leadership de la Premier League après avoir battu Leicester (0-3) avec solvabilité et confort, grâce à des buts de Antonio Rüdiger, N’Golo Kanté et Christian Pulisic, qui cherchait à compliquer les choses pour l’équipe visiteuse mais où le bon travail collectif et le grand jeu en général des hommes de Thomas Tuchel empêchaient les locaux de rentrer dans le match et pouvaient profiter des arrivées dangereuses au but de Edouard Mendy.

N’Golo Kanté a commencé la victoire dans ce qui était son stade avant d’atterrir à Stamfrod Bridge, où se trouve son deuxième but contre les ‘Foxes’. Seuls Chris Wood (4) et Emile Heskey (3) ont marqué plus de buts en Premier League en tant qu’ancien joueur de Leicester que le milieu de terrain de Chelsea.

Chelsea met la pression sur ses poursuivants

Ceux de Thomas Tuchel consolident avec 29 points en tête du classement de la Premier League après s’être imposés avec force et solvabilité à l’extérieur dans un duel toujours compliqué au King Power Stadium.

Manchester City, Liverpool et le surprenant West Ham joueront leurs matchs de la 12e journée du Premier avec l’obligation d’additionner les trois points pour ne pas voir comment les Chelsea il s’éloigne un peu plus dans la course pour monter en Premier League.