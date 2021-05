Kanté, meilleur joueur de la finale

30/05/2021

30/05/2021

.

Le français N’Golo KantéLe milieu de terrain de Chelsea a été déclaré meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions au cours de laquelle son équipe a remporté son deuxième titre en battant Manchester City 1-0.

Là encore, l’international français, comme lors des tours précédents, a fait une démonstration physique et footballistique pour renforcer son équipe à Do Dragao et a formé un beau couple dans le noyau avec Jorginho, selon les observateurs techniques de l’UEFA John Peacock et Patrick Vieira.

Kanté soulage son compatriote dans le palmarès de ce prix Kingsley Coman, l’ailier du Bayern Munich, a choisi le meilleur de la dernière finale.

Meilleurs joueurs des dernières finales

2020 : Kingsley Coman (Bayern)

2019 : Virgil van Dijk (Liverpool)

2018 : Gareth Bale (Real Madrid)

2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 : Sergio Ramos (Real Madrid)

2015 : Andrés Iniesta (Barcelone)

2014 : Ángel Di Maria (Real Madrid)

2013 : Arjen Robben (Bayern Munich)

2012: Didier Drogba (Chelsea)

2011 : Lionel Messi (Barcelone)