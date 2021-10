Kanter, en guerre avec Nike et la Chine

Le joueur des Boston Celtics Enes Kanter poursuit sa campagne contre le gouvernement chinois. Lors du match contre Charlotte Hornets, le centre turc elle portait une paire de pantoufles blanches arborant les mots « esclaves modernes »., et a de nouveau posté un message vidéo d’accompagnement sur ses réseaux sociaux.

« Nike n’arrête pas de parler d’injustice (en Amérique), mais Quand il s’agit de Chine, Nike se tait. Il ne parle pas de la brutalité policière en Chine, il ne parle pas de discrimination contre la communauté LGBT, il ne dit pas un mot sur l’oppression des minorités en Chine, il a peur de s’exprimer », a déclaré Kanter.

« Qui fabrique vos chaussures en Chine ? Le savent-ils ? Il existe de nombreuses usines de travail forcé en Chine. Par exemple, le travail forcé des Ouïghours, c’est de l’esclavage moderne, et cela se produit actuellement en Chine. Des millions de Ouïghours sont actuellement détenus, vendus et affectés au travail dans des camps de travaux forcés. comme des prisons dans des usines dans tout le pays », a déclaré le joueur, qui Il s’est également adressé à deux des principaux visages de Nike, LeBron James et Michael Jordan. (via Jordan Brand): « Nike aime dire ‘faites-le’ (leur devise est Just Do It). Mais que faites-vous pour le travail d’esclave qui fabrique vos chaussures? Le travail qui vous rend riche « J’ai un message pour le propriétaire, Phil Knight. Comment voudriez-vous que je vous procure des billets d’avion et allons en Chine ensemble. Nous pourrions visiter ces camps de travail pour que vous puissiez voir par vous-même. » LeBron James et Michael Jordan, vous êtes aussi invités. Nike doit faire partie de cela, nous devons arrêter l’hypocrisie. L’esclavage doit être arrêté dans le monde moderne« .

La Chine nie les violations des droits humains dans la région du Xinjiang. Selon des groupes de défense des droits de l’homme et un comité des Nations Unies, jusqu’à un million de musulmans ouïghours, le plus grand groupe ethnique de la région, y ont été détenus dans des « centres de rééducation » et soumis à l’endoctrinement, à la torture et au travail forcé.

C’est la quatrième fois la semaine dernière que Kanter porte une chaussure avec un message de plainte. Dimanche, il portait une paire de baskets avec les mots « Free China », et ses chaussures précédentes incluaient celles qui lisaient « Free Tibet » et « Free Uygur ».

Tencent, qui détient les droits exclusifs de diffusion des matchs de la NBA en Chine, a cessé de diffuser les matchs des Boston Celtics en ligne après que Kanter a initialement publié un message vidéo sur ses comptes de médias sociaux dans lequel a qualifié le président du Parti communiste chinois, Xi Jinping, de « dictateur brutal ».

Dictateur sans cœur de Chine,

XI JINPING et le Parti communiste chinois. Je t’appelle devant le monde entier.

Fermez les camps de travail ESCLAVE et libérez le peuple OUIGHUR ! Arrêtez le GÉNOCIDE, maintenant ! #FreeUyghurs pic.twitter.com/eEoiw5Uz2K – Enes Kanter (@EnesKanter) 22 octobre 2021

La NBA n’a pas encore commenté les chaussures ou les messages de Kanter, mais le président des Celtics des opérations de basket-ball, Brad Stevens, a approuvé le droit à la liberté d’expression de Kanter.

Le diffuseur d’État chinois CCTV n’a diffusé aucun match de la NBA jusqu’à présent au cours de la saison 2021-22, qui a commencé la semaine dernière. La page des Celtics sur Weibo, la plateforme chinoise similaire à Twitter, a été inondée de messages exigeant que Kanter soit puni, forcé de présenter des excuses et banni de la NBA.