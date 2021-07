Kanwar Yatra 2021 : le gouvernement d’Uttrakhand autorise les camions-citernes à transporter le « Ganga jal »

Le gouvernement de l’Uttarakhand a annulé mardi le symbolique Kanwar Yatra en raison de la peur de la troisième vague de COVID (Photo: IE)

Le gouvernement de l’Uttarakhand autorisera les États à transporter le «Ganga Jal» de Haridwar dans des camions-citernes pendant Kanwar Mela, s’il y a une demande, lisez le communiqué officiel. « S’il y a une demande pour transporter Ganga Jal des États pendant Kanwar Mela, alors nous sommes prêts à coopérer. Les Kanwariyas peuvent transporter Ganga Jal de Haridwar à travers des camions-citernes », a déclaré le secrétaire en chef supplémentaire du ministre en chef de l’Uttrakhand, cité par l’agence de presse ANI.

La déclaration intervient un jour après que le gouvernement central a déclaré à la Cour suprême qu’aucun État ne devrait autoriser le mouvement des fidèles vers Haridwar pour collecter de l’eau à Ganga pendant Kanwar Mela cette année. Le gouvernement avait précédemment déclaré que les États devaient trouver un moyen de fournir de l’eau à partir de Ganga à l’aide de camions-citernes à des endroits désignés afin que les personnes à proximité puissent l’offrir aux temples de Shiva dans leurs régions.

Non seulement cela, le gouvernement a également exigé que la collecte d’eau suivie des rituels ultérieurs se déroule dans le respect de toutes les directives/normes de sécurité de Covid-19 intactes – port de masques faciaux, distanciation sociale, hygiène. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh devra également indiquer s’il reconsidérerait sa décision de tenir un Kanwar Yatra devant le tribunal suprême d’ici le 19 juillet 2021.

Le tribunal a déclaré que cette question concerne chacun d’entre nous en tant que citoyens indiens et touche au cœur même de l’article 21 de la Constitution indienne. La santé des citoyens indiens et leur droit à la vie sont primordiaux pour nous. Tous les autres sentiments, même religieux, ne sont pas égaux à ce droit fondamental le plus élémentaire.

Le gouvernement de l’Uttarakhand a annulé mardi 13 juillet le symbolique Kanwar Yatra en raison de la peur de la troisième vague de COVID et de la deuxième vague de pandémie en cours. “Nous avons décidé d’annuler le yatra cette année car la vie humaine est pour nous la priorité absolue. La menace possible du virus de la troisième vague et de la variante Delta Plus et son impact à travers le pays et à l’étranger nous ont incités à annuler le Kanwar Mela cette année », a déclaré le ministre en chef d’Uttrakhand, Pushakar Singh Dhami. L’Uttarakhand a également déclaré que toutes les frontières de l’État seraient scellées pour les Kanwariyas à partir du 24 juillet. D’autres peuvent se déplacer et qu’il n’y aurait aucune restriction sur eux.

Ashok Kumar, directeur général de la police (DGP), Uttarakhand a demandé aux autorités d’appliquer strictement l’ordre dans l’État. Si un Kanwariya entre à Haridwar en défiant les règles, il serait mis en quarantaine pendant 14 jours. Des procédures opérationnelles standard (SOP) seront également mises en concertation avec les magistrats du district en vue de la suspension du Kanwar Yatra.

