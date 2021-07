Kanwar Yatra 2021 : UP se prépare pour le lancement du 25 juillet ; Le gouvernement de Yogi convoque une réunion spéciale alors que le suspense sur l’Uttarakhand persiste

Kanwar Yatra commence chaque année avec le début du mois Shrawan et cette fois, il devrait commencer le 25 juillet. (Source de la photo : IE)

Quelques jours après que le gouvernement de l’Uttarakhand a déclaré qu’il n’autoriserait pas Kanwar Yatra dans l’État, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a convoqué une réunion spéciale pour discuter et examiner la préparation du yatra. Le gouvernement de l’État dirigé par Yogi a déclaré qu’il se coordonnerait avec tous les États voisins à cet égard et essaierait de trouver un moyen de faciliter les pèlerins pendant le yatra. Selon un article de l’Indian Express, CM Yogi aurait parlé à son homologue de l’Uttarakhand de cette question. Des sources ont déclaré qu’à la suite de la discussion, il a convoqué une réunion spéciale de ses fonctionnaires pour examiner la préparation.

Kanwar Yatra commence chaque année avec le début du mois Shrawan et cette fois, il doit commencer le 25 juillet. Le pèlerinage durera environ 15 jours et pendant ce temps, un grand nombre de fidèles se pressent sur les rives de la rivière sacrée. Ganga à Haridwar, Uttarakhand pour collecter de l’eau pour ‘Jalabhishek’ dans les temples de Shiva. Haridwar est généralement témoin d’un grand nombre de fidèles d’États comme l’Uttar Pradesh, l’Himachal Pradesh, Delhi, le Pendjab et l’Haryana. Les fidèles préfèrent généralement voyager à pied et parfois en véhicule. Environ 3,5 crore kanwariyas ont visité Haridwar au cours du mois propice de 2019.

Le secrétaire en chef supplémentaire de l’Uttar Pradesh (Intérieur) Awaneesh Kumar Awasthi a déclaré que l’État avait autorisé Kanwar Yatra sous la direction du ministre en chef.

« Comme indiqué par le ministre en chef Yogi Adityanath, Kanwar Yatra a été autorisé cette année. Nous veillerons à ce que tous les protocoles Covid soient suivis pendant le yatra. Une réunion de haut niveau a été convoquée pour discuter de la question et nous nous coordonnerons ensuite avec les États voisins également. La réunion sera présidée par le CM Yogi », a déclaré Awasthi dans le rapport.

Awasthi a souligné que tous les protocoles appropriés à Covid resteront les mêmes pendant la yatra et que des dispositions seront prises pour s’assurer que les fidèles les suivent.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Kanwar Yatra n’a pas eu lieu l’année dernière en raison du verrouillage induit par le coronavirus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.