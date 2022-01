Kanye a offert à Julia Fox une suite d’hôtel pleine de vêtements. El Ye a acheté une suite complète de vêtements pour l’actrice de « Uncut Gems » lors de leur deuxième rendez-vous … alors qu’elle se révélait à Magazine d’entretiens. Car, bien sûr, il donne déjà une interview et raconte tous les détails de sa romance avec Ye.

« J’ai rencontré Ye à Miami avant le Nouvel An et ce fut une connexion instantanée », a déclaré Fox dans l’interview de style article de blog, accompagnée de quelques photos.

Elle décrit « l’énergie » de Kanye comme « très amusante d’être avec ». Elle explique qu’ils ont tous les deux décidé de garder leur énergie en marchant et en prenant l’avion pour New York pour voir « Slave Play ».

Notant que Kanye était à l’heure pour la pièce, malgré le lever des rideaux une heure seulement après l’atterrissage de son avion. Fox, 31 ans, a déclaré « après la pièce, nous avons choisi de dîner à Carbone, qui est l’un de mes restaurants préférés ».

« Au restaurant. Vous avez dirigé toute une séance photo pour moi pendant que les gens dînaient ! Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés au fur et à mesure. »

Disant qu’elle était « toujours sous le choc » du geste de Kanye, Fox a expliqué que « Vous aviez toute une suite pleine de vêtements » qui l’attendait au Pendry Manhattan West, où le rappeur séjournait.

« C’était le rêve de n’importe quelle fille devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon. Je ne sais pas comment il a fait ou comment il a pu tout mettre là à temps… Genre, qui fait des choses comme ça au deuxième rendez-vous ? Ou à n’importe quelle date ! » « Tout chez nous a été si naturel » – conclut Fox dans son article. « Je ne sais pas où vont les choses mais si c’est une indication de l’avenir, j’adore le voyage. »

Oui SI NATUREL ! Avec des photographes, des sessions et tout. À DROITE! L’article est accompagné de nombreuses photos de Julia Fox et Kanye au restaurant, dans la salle pleine de vêtements et dans le hall de l’hôtel. Je ne sais pas s’ils vont dans cet ordre, alors…

L’interview arrive à quelques jours où il a été rapporté que Kanye voyageait avec un photographe privé qui capture chaque instant de lui. On dirait un clip entier… LOL ! Peu importe!

Julia Fox et Kanye West ont commencé à sortir ensemble récemment, tandis que Kim Kardashian voyage joyeusement et sourit avec Pete Davidson. IL A! Ce n’est pas une compétition, d’accord ?