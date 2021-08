Kanye ajoute la voix de Shenseea à ‘Pure Souls’ lors de l’événement Donda !

in

Kanye West a organisé son troisième événement d’écoute Donda à Chicago hier soir, et les fans sont maintenant encore plus excités pour l’album tant attendu.

Le rappeur a déjà organisé deux événements d’écoute, qui ont tous deux eu lieu au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Cependant, des semaines après la date de sortie prévue de Donda, l’album est toujours introuvable.

Il n’a peut-être pas encore frappé Apple Music ou Spotify, mais les fans sont à peu près certains de connaître l’intégralité de la liste des chansons, car les événements d’écoute de Kanye ont permis aux fans d’entendre l’intégralité de l’album avant sa sortie.

Cependant, Kanye n’a pas encore fini de changer l’album, et il présente désormais une toute nouvelle voix de Shenseea.

Photo de Kevin Mazur/. pour Universal Music Group

Qui est Shenseea ?

Chinsea Lee, ou Shenseea comme elle est mieux connue, est une artiste de musique dancehall de la Jamaïque.

La jeune femme de 24 ans est surtout connue pour ses morceaux Jiggle Jiggle, Wasabi et Reverse.

Sa carrière a commencé lorsqu’elle a signé sur le label Rockstar de Lemuel Samuel et a commencé à faire des tournées internationales. Elle a ensuite abandonné sa collaboration avec Vybz Kartel, Loodi, qui a été son morceau le plus réussi.

Elle a également figuré sur un certain nombre de morceaux, dont Rolling de Sean Paul, Liberation de Christina Aguilera et IDKW de Rvssian, qui comprend également Swae Lee et Young Thug. Tyga a également figuré sur sa chanson Blessed.

Shenseea est énorme sur les réseaux sociaux, avec un nombre impressionnant de 4,4 millions de followers sur Instagram.

Kanye fait monter Shenseea sur scène

Kanye West a fait monter Shenseea sur scène lors de la soirée d’écoute Donda d’hier soir à Chicago.

Tout de noir vêtu, le chanteur jamaïcain a rejoint Kanye sur les marches d’une reconstitution de sa maison d’enfance aux côtés de Marilyn Manson, DaBaby et Don Tolliver.

Cependant, elle n’était pas seulement là pour être jolie. Ils annonçaient en fait que sa voix figure désormais sur l’un des nouveaux morceaux de Kanye.

La chanson s’appelle Pure Souls et comprend également Roddy Ricch. Écoutez des extraits de la piste de l’événement d’écoute ci-dessous.

Les fans réagissent à l’apparition de Shenseea

Il est sûr de dire que les fans sont assez excités que Shenseea apparaisse sur Donda, et ils ont réagi à son apparition sur Twitter.

« EST-CE QUE JE VOIS JUSTE SHENSEEA À CTÉ DE KANYE WEST SUR CETTE SCÈNE DONDA ? WOW JUST WOW », a écrit une personne.

Un autre a déclaré : « Shenseea abandonne la voix sur l’album de Kanye ???? La définition de bouger en silence. Vas-y, bébé !!!”

“Shenseea sur un album de Kanye est mon rêve”, a ajouté une troisième personne.

