Kanye est critiqué pour avoir invité un homophobe et un accusé d’abus à collaborer

Les fans les plus fidèles de Ye, alors que Kanye demande maintenant à être appelé, lisez l'invitation à Marilyn et DaBaby comme un commentaire vers le "culture de l'annulation". Mais beaucoup ne sont pas d'accord avec cette justification.

Je n’arrive pas à croire que les gens croient sincèrement que Kanye essaie de “prouver un point”, ce qui excuse complètement ce que Marilyn Manson a fait à plusieurs femmes. il ne s’agit pas d’annuler la culture et de laisser les gens apprendre, car lorsque vous avez fait ce que Marilyn a fait, VOUS DEVRIEZ ÊTRE EN PRISON https://t.co/toYAIzno7F – ben ! (@benxfoulds) 27 août 2021

“C’est ridicule, bien sûr, Kanye veut de l’attention, bonne ou mauvaise, je ne suis pas sûr comment quelqu’un soutiendrait publiquement cet homme après Evan Rachel Wood soyez honnête sur ce qui lui est arrivé.”