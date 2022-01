Kanye est-il le nouveau JO ? Les réseaux sociaux qualifient le rappeur d' »obsédé »

Kanye West

*La relation entre Kanye West et sa future ex-femme Kim Kardashian a connu plus que son lot de hauts et de bas.

Et à travers tout cela, les médias sociaux ont été là pour surveiller les mouvements et fournir leur part de commentaires non filtrés.

Le dernier en date de la saga Kanye-Kim révèle que le rappeur a dépensé 4,5 millions de dollars pour acheter une nouvelle maison située juste en face de la maison de Kardashian à Hidden Hills, en Californie. Selon les rapports, West a acheté la maison de 1 acre et de plain-pied de 3 600 pieds carrés pour être proche des quatre enfants du couple: North, Saint, Chicago et Psalm.

« La nouvelle maison de Kanye est un démantèlement. Il ne l’a acheté que pour l’emplacement. C’est près de Kim et des enfants. Il a une vision pour la maison et prévoit de commencer la construction dès que possible », a déclaré une source à People. « Ce sera familial. Il veut pouvoir accueillir les enfants autant que possible. Vivre uniquement à Malibu rendait les visites plus délicates pour Kanye.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Le Dr Dre perdra-t-il des millions si le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est annulé ?

Kim et Kanye

Inutile de dire que les efforts de West pour acheter son nouveau domaine sont extrêmes, car aux yeux des médias sociaux, le rimeur « Runaway » est « obsédé », certains le comparant à OJ Simpson.

Prenant note de la référence à OJ, The Blast note que le défunt père de Kim Kardashian, Robert Kardashian Sr., était un bon ami et représentant d’OJ Simpson lors de son tristement célèbre procès pour meurtre.

Faites défiler ci-dessous pour découvrir la réaction des médias sociaux à la dernière décision de West et donnez votre avis sur l’état actuel de Kanye et Kim :

@kanyewest est un vrai harceleur lol 😂

Acheter une maison en face de @KimKardashian 😆🤦‍♂️ – OfficielGrenadeWil (@GrenadeWil) 28 décembre 2021

Wow. Pouvons-nous dire obsédé par elle beaucoup……. – Dawn Talos (@DawnTalos) 28 décembre 2021

Kim Kardashian sera la prochaine Nicole Brown Simpson si Kanye suit son comportement inquiétant – Les enfants soldats de Destiny (@__snorlaxx__) 28 décembre 2021