Kanye publie une photo avec Kim et déclenche des rumeurs de réconciliation. OMG! MIRACLE !!! Kanye alimente les rumeurs de réconciliation avec son ancienne (?) ex-femme après avoir posté une photo affectueuse avec elle.

Après que Kanye a déclaré qu’il avait fait des erreurs dans son mariage et qu’il espérait se remettre avec Kim, il ajoute maintenant de l’huile sur le feu et publie une photo de lui et de son baiser, attisant ainsi les rumeurs de réconciliation.

Le rappeur « Heartless » a republié un article de TMZ sur sa Story Instagram ce vendredi 26 novembre. Le message présentait une photo de l’ancien couple en train de s’embrasser, avec le titre « Kanye West dit que Dieu ramènera Kim et Kanye ensemble, inspirera des millions ».

El Ye a également hashtaggé Kim et le point de vente dans sa publication sur les réseaux sociaux.

Pour Kanye, la puissance de Dieu pourra le réunir avec la mère de ses quatre enfants, laissant derrière lui toutes les erreurs qu’il a commises dans le passé et les humiliations qu’il a infligées à sa femme. Bien sûr! De son côté, Kim sort avec Pete Davidson, elle a l’air super heureuse et drôle.

Kim ne répond toujours pas à ces allusions de Kanye sur une éventuelle réconciliation, et a passé du temps à mieux connaître le comédien de 28 ans qui a joué dans King of Staten Island.

« Les dernières années de Kim ont été très intenses tout le temps, c’est donc une transition positive pour elle », a déclaré un initié Nous, ce mercredi 24 novembre. « Elle apprend à laisser le stress quotidien derrière elle et à se concentrer davantage sur le plaisir et le sexy. »

Ainsi, Kanye poste une photo avec Kim et déclenche des rumeurs de réconciliation. Miracle !

Cirque !