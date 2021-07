Kanye West a embauché un chef privé tout en travaillant sur “Donda” et vivant au stade Mercedes-Benz .

Il se passe beaucoup de choses autour Kanye Westla sortie reportée de Donda, à l’exception de la sortie elle-même, mais le vrai génie milliardaire ne peut pas être précipité ! Il vibre à une fréquence plus élevée que ce que nous, pauvres et idiots, pouvons même détecter, mais une chose que nous avons tous en commun, un génie noble et un slob plat, c’est la faim, et alimenter l’album d’une vie nécessite clairement plus que les morceaux gristly non identifiables qui entrent dans un hot-dog à 40 $, alors Kanye a fait venir un chef privé à bord. On pourrait penser qu’après des années de mariage dans une famille engagée dans la « réduction/réutilisation/recyclage » des parties du corps, que quelques morceaux de viande assemblés à la hâte seraient suffisants, mais nous y sommes.

Kanye s’est enfermé dans un petit espace sinistre du stade Mercedez-Benz d’Atlanta alors qu’il tentait frénétiquement de terminer Donda, son dixième album très médiatisé. Il y a un peu plus d’une semaine, il a organisé une soirée d’écoute là-bas, et l’album était censé sortir le lendemain, mais tous nos espoirs stupides et ordinaires ont été anéantis lorsque cela ne s’est pas produit. Page Six a l’histoire à la fois de l’humble taudis et du chef privé chic.

Nous entendons dire qu’au départ, West squattait essentiellement le stade après y avoir organisé une énorme soirée d’écoute, puis avait décidé de s’installer dans l’immense arène de 71 000 places pour mettre la touche finale à l’enregistrement. Il a partagé une image sur les réseaux sociaux de la pièce en parpaings où il séjourne vraisemblablement, qui comprend juste un lit jumeau, une télévision et un petit placard. Mais des sources nous disent également que le rappeur a désormais également fait appel à un chef privé.

Maintenant, certains d’entre nous sont encore ébranlés par l’image de Kanye portant ce qui a peut-être été l’une de ses ex-femmes Kim Kardashian‘s SKIMS sur la tête lors de la soirée d’écoute, tandis qu’il était paré du cou jusqu’aux pieds de ce qui ressemblait à un moustique géant gorgé de sang de Johnny Depp après une soirée raffinée en sirotant une bouteille de vin rouge de 1 000 $.

Voici sa chambre au stade, qui ressemble à une cellule de prison rassemblée à partir de la lie ramassée qui est restée après une vente du Black Friday au Staples de Peoria en 1986. On dit également que Kanye paie 1 million de dollars par jour pour vivre dans ce giron de luxe. Sérieusement?

Kanye West paierait 1 000 000 $ par jour pour rester au stade Mercedes Benz 😯 pic.twitter.com/ljsqY2swKx – SANGLE ! | Actualités Hip-Hop/Rap (@STRAPPEDUS) 30 juillet 2021

Des rapports ont indiqué que West, 44 ans, publiera désormais le record le 6 août. Nous avons remarqué que l’équipe de la NFL d’Atlanta, les Falcons, a un entraînement payant au stade le 7 août. West a déjà été au stade lors d’un match de football professionnel. Jeu. Pendant ce temps, l’équipe de West a annoncé vendredi qu’il prévoyait également un événement de sortie pour le 5 août dans sa maison temporaire d’Atlanta. Les rapports ont indiqué qu’il voulait concocter quelque chose de différent du dernier événement afin de donner aux fans une autre expérience. Le dernier a rapporté 3,3 millions de streams sur Apple Music, et les stars de la première soirée d’écoute comprenaient l’ex-épouse de West, Kim Kardashian et leurs enfants, ainsi que Shaquille O’Neal, CeeLo Green, Big Boi et Jadakiss.

L’événement précédent a également été suivi par Kim, Khloe kardashian, et ennuyeux accro à AF Kardashian, Foodgōd (Jonathan Chéban), mais rien n’indique qu’il était le chef privé embauché. La dernière soirée d’écoute était en fait à guichets fermés, alors peut-être que la prochaine attirera les participants malgré tout l’espoir déçu qui est devenu le premier.

Kanye West ferait mieux de ne pas jouer pic.twitter.com/y1LVAu13qU – Hoodville (@Hoodville_) 31 juillet 2021

En parlant d’espoirs déçus, où est Irina Shayk? Après toutes ces assurances qu’elle et Kanye étaient, en fait, toujours un élément chaud, réel et totalement non retardateur, tout commence à sembler aussi fragile que la date de sortie de Donda.

Et nous ne savons pas si ce mystérieux chef embauché pour répondre aux caprices bizarres de Kanye sera également en charge du menu pour les personnes présentes pour le prochain événement d’écoute, mais peut-être qu’ils peuvent classer le joint et tirer quelques spécialités rares de Kim’s réfrigérateur de la taille d’un appartement (restes de salade, quel que soit le shake protéiné qu’elle prépare cette semaine et l’une des barres Snickers à moitié mangées de Saint).

Photo: MEGA/Wenn.com