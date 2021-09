Kanye West a enfin partagé des informations sur le bras cassé de son fils de la manière la plus possible

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi Kanye West a publié des radiographies des os cassés de son fils. Mais encore une fois, il n’est jamais tout à fait clair pourquoi West fait quelque chose comme il le fait. (Kim Kardashian a publié un article sur la blessure il y a deux semaines via ses réseaux sociaux mais n’a pas expliqué ce qui l’a causé.) Je ne peux que cracher mais peut-être, dans son esprit, le visuel reflète les thèmes de l’homme brisé / de la famille qui parsèment l’album Donda . Dans « Hurricane », dit West : « Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une rénovation domiciliaire / Une maison de 60 millions de dollars, je n’y suis jamais allé », et sur « Off the Grid », « Je prie pour que ma famille ne m’en veuille jamais. . “