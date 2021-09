Kanye West a eu une liaison pendant son mariage avec Kim Kardashian, selon des sources

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles Kanye West et Kim Kardashian pourraient se remettre ensemble, de nouvelles allégations ont fait surface selon lesquelles le rappeur Donda aurait été infidèle pendant leur mariage, et elles sont alimentées par les paroles de ses propres chansons. Dans sa nouvelle chanson “Hurricane”, West rappe qu’il a trompé Kardashian pendant leur mariage, même après la naissance de leurs deux aînés.

“Ici, je vais jouer trop riche / Ici, je vais avec une nouvelle nana / Et je sais quelle est la vérité / Je joue toujours après deux enfants / C’est beaucoup à digérer quand ta vie bouge toujours”, rappe West sur le morceau . Il fait également référence au manoir californien qu’il partageait avec Kardashian plus tard dans la chanson. “Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une rénovation domiciliaire / Une maison à 60 millions de dollars, je n’y suis jamais allé”, rappe West. “Le génie est devenu désemparé, c’est beaucoup à risquer.”

“La chanson est en quelque sorte son témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et prend la responsabilité de la rupture de leur mariage”, a déclaré une source à Page Six, précisant que la “nouvelle fille” n’était pas une référence à sa brève relation avec le mannequin Irina Shayk. “Si vous regardez de plus près les paroles, il fait référence à son infidélité lors de son mariage avec Kim, même après deux enfants.”

Après l’apparition de Kardashian dans une robe de mariée lors de la dernière (et la plus controversée) soirée d’écoute Donda de West, il y a même des rapports contradictoires sur la question de savoir si la star de L’Incroyable Famille Kardashian continuera ou non sur la voie du divorce. TMZ rapporte qu’ils ont passé beaucoup de temps ensemble en privé et qu’ils “travaillent à reconstruire les bases de leur relation”.

La procédure de divorce est actuellement toujours en cours, mais des sources affirment qu'”il est possible que Kim retire la demande de divorce. Il y a évidemment beaucoup d’amour et d’histoire entre l’ancien couple, mais de nombreux points de désaccord doivent être résolus”. Cependant, PEOPLE est moins sûr qu’une réunion amoureuse soit en préparation. Alors que Kardashian et West s’efforcent de guérir leur relation brisée, une source proche de la famille a expliqué que “Pour le moment, elle n’appelle pas [the divorce] “La source a poursuivi, expliquant que les choix vestimentaires de Kim étaient plus révélateurs de “ce sens plus holistique de l’amour en tant que force de guérison” que l’ancien couple qui se remettait ensemble. “Ce qui est important, c’est qu’il ne s’agit pas du tout de se de nouveau ensemble ou quelque chose comme ça”

Une source distincte a déclaré à PEOPLE avant l’événement de jeudi que “Kim et Kanye ont une relation amicale. Il a toujours été important pour Kim d’avoir une bonne relation avec Kanye. Cependant, ils ne se remettent pas ensemble.”