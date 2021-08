Kanye West a mis en place un compte à rebours pour la sortie de “Donda” dans sa chambre au stade .

5 août 2021 / Publié par : Mieka

Kanye West a troqué les L’eggs contre un costume de guimpe à pointes Balenciaga pour que vous sachiez ce que cela signifie ! Si le bunker du sous-sol est génial, ne venez pas frapper parce qu’il y a des hommes au travail ! Kanye a installé un compte à rebours au-dessus de son lit de camp dans la cellule du sous-sol de son stade de sport alors qu’il met la touche finale à son 10e album studio Donda, attendu depuis longtemps. Cela signifie qu’à minuit ce soir, soit Donda sortira sur Apple Music, soit le stade Mercedes-Benz d’Atlanta explosera. Buahaha ! Qui a dit qu’un milliardaire de génie chrétien ne peut pas être aussi un milliardaire de génie chrétien EVIL.

Tout d’abord, voici un aperçu de quelque chose qui, sur le papier, ne devrait pas refroidir le sang dans vos veines, mais en réalité, est extrêmement terrifiant à voir. Mais est-ce aussi hilarant ? Kanye est un original, je vais lui donner ça.

Kanye West a lancé un compte à rebours « DONDA » sur Apple Music. Chance the Rapper, Vic Mensa, Mike Dean, Steve Lacy et Fivio Foreign font partie des artistes qui sont apparus sur le livestream jusqu’à présent.

C’est un fait bien connu que certaines des plus grandes œuvres d’art du monde proviennent de salles de parpaings remplies d’hommes en tenue tactique paramilitaire ! Vous auriez dû voir la chapelle Sixtine lorsque Léonard de Vinci a commencé à y travailler. Selon Complexe :

Du jour au lendemain, Apple Music a lancé un nouvel événement de diffusion en direct et a déployé une rare prise de contrôle dans l’application avant le dévoilement attendu du nouvel album de Kanye West, Donda.

En effet, vers 1 h 00 HE, le fournisseur de musique en streaming a partagé un lien vers l’événement exclusif de diffusion en direct, qui, comme son prédécesseur, se déroule au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Notamment, West est né dans la capitale géorgienne. Dans l’application, “Kanye West présente un événement Donda” est affiché en évidence sous un nouvel onglet Compte à rebours pour Donda.

Plus tôt dans le flux, qui se concentrait d’abord sur ce qui semble être les quartiers d’habitation de West à l’intérieur du stade avec une horloge de compte à rebours fixée au mur, Chance the Rapper a été vu s’arrêter. Plus tard jeudi matin, Vic Mensa a également été vu sur le flux. D’autres visages familiers jusqu’à présent incluent Mike Dean (bien sûr!), Steve Lacy, Fivio Foreign, et plus encore.

À un moment donné, un micro vocal a été placé au-dessus du lit dans lequel West a été vu assis. Ailleurs, West a été vu en train de faire des pompes dans un gilet spécial arborant Donda. Comme Apple Music l’a expliqué, l’audio du flux a été “intentionnellement coupé”, du moins pour le moment.