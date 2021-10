Kanye West a officiellement changé de nom pour Ye

Au revoir, Kanye Omari Ouest … bonjour, Ye.

Le changement de nom de Kanye est officiel, un juge vient de signer la pétition du magnat pour changer officiellement son nom légal en « Ye » … selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ. Vous n’aurez pas non plus de deuxième prénom ou de nom de famille, juste droit au but.

L’approbation du juge intervient un peu moins de deux mois après notre premier reportage sur Kanye dépôt de documents juridiques à Los Angeles demandant à un tribunal de lui donner un nouveau surnom.

Il est passé par « Ye » comme surnom depuis des années et des années maintenant … mais maintenant la version abrégée du nom qui figure sur son acte de naissance est ce que l’oncle Sam, et apparemment tout le monde, l’appellera à l’avenir.

Kim a toujours « West » dans son propre nom de famille … même en l’utilisant lors de son récent concert d’hébergement « Saturday Night Live » … il sera donc intéressant de voir si elle le garde pendant que leur divorce se poursuit. Cependant, nos sources nous avaient précédemment dit qu’elle allait s’accrocher au nom tout comme les enfants du couple.

Restez à l’écoute …