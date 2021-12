Kanye West a payé 4,5 millions de dollars pour vivre devant Kim Kardashian

La nouvelle maison de Kanye a été construite en 1955, comprend quatre chambres, 2 salles de bain et demie, un bureau pour les invités avec une autre chambre et une salle de bain à côté du garage, et même une écurie !

Le but de vivre si près de Kim Kardashian est, soi-disant, pour que garde partagée de ses enfants est plus facile et qu’il peut aussi être proche d’eux. Mais L’interprète de Donda a clairement indiqué qu’il voulait récupérer sa femme et sa famille. « J’ai besoin que tu me reviennes, plus précisément Kimberly », a-t-il chanté lors de son dernier concert avec Drake au Los Angeles Memorial Coliseum.