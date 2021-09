Kanye West a-t-il assisté au gala du Met avec Kim Kardashian ? Voici la vérité

in

Lors de la dernière soirée d’écoute de Donda fin août, Kim a changé de style et a été stupéfaite dans une superbe robe de mariée haute couture de Balenciaga. Elle a même rejoint Kanye sur scène pour lui montrer son soutien.

“Kanye lui a demandé de faire quelque chose et Kim était ravie de le faire”, a déclaré une source proche du magnat de la beauté à E! Nouvelles à l’époque. “Elle a toujours soutenu son travail et continuera de le faire à l’avenir. Elle aime collaborer avec Kanye. Ils ont un lien pour la vie et elle veut être là pour lui.”

Un deuxième initié a fait écho à des sentiments similaires, ajoutant: “Elle savait à quel point cela signifiait pour lui et était honorée d’être impliquée. La robe de mariée était symbolique de leur relation et de la chanson. Ce n’était pas un renouvellement de vœux. Il y a encore tellement de choses. l’amour entre les deux, mais ils ne se réconcilient pas.”