in

Kanye West a trompé Kim Kardashian après deux enfants. Ouais, le cirkus continue parce que tu dois vendre ce disque DONDA … Donda, Donda, Donda … Donda … Donda, Donda, Donda. MDR!

On dit que Kanye a trompé les Kim après qu’ils aient eu leurs deux premiers enfants, et c’est l’inspiration de la chanson ouragan. Voir? PROMO ! DRAME!

De multiples, beaucoup, beaucoup de sources ont confirmé à Pagesix le sens des paroles de la chanson du nouvel album de Kanye, DONDA.

“La chanson est en quelque sorte son témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et assume la responsabilité de la rupture de son mariage” – a déclaré un initié.

Dans la chanson, West rappe :

“Ici, je vais jouer trop riche / Ici, je vais avec une nouvelle nana / Et je sais quelle est la vérité / Je joue toujours après deux enfants / C’est beaucoup à digérer quand ta vie bouge toujours.” Je vais jouer trop riche / Je vais avec une nouvelle fille / Et je sais quelle est la vérité / Je joue encore après deux enfants / C’est beaucoup à digérer quand ta vie est toujours en mouvement.

Oh, et juste au cas où vous y penseriez, des sources se sont précipitées pour confirmer que la nouvelle fille n’est pas Irina Shayk, d’accord? Avec qui “soi-disant” Ye a eu une liaison, bien que certaines “sources” aient déclaré que cette romance entre Kanye et Irina n’a jamais eu lieu. IL POSSÈDE!

L’initié “si perspicace” note que “si vous regardez attentivement les paroles, il fait référence à son infidélité lors de son mariage avec Kim, même après deux enfants”. OMG! Cet initié devrait travailler pour la CIA, le FBI ou Scooby Doo.

La chanson dit également que West, 44 ans, ne rentre jamais chez lui, son manoir de plusieurs millions de dollars qu’il partage avec Kim et qu’il lutte contre l’abus d’alcool.

“Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une rénovation domiciliaire / Une maison de 60 millions de dollars, je ne suis jamais rentré chez moi”, raconte-t-il à propos de son mariage en difficulté. “Le génie n’a aucune idée, c’est beaucoup à risquer / Alcool anonyme, qui est le perdant le plus occupé ?” « Architectural Digest (magazine), mais j’avais besoin de travaux de rénovation / Maison de 60 millions de dollars, je ne suis jamais rentré chez moi. Le génie n’a aucune idée, c’est beaucoup de risque / Alcool anonyme, qui est le perdant le plus occupé ?”

Le rapport dit que malgré ce qui semble être un aveu d’infidélité (car BIEN SR, ils ne sont pas sûrs, ça pourrait être de la fiction, d’accord ?) , car Kim est partie et a eu deux autres enfants avant de demander le divorce.

Alors que tout le fou de Kanye, sa candidature à la présidence et les attaques sur Twitter ont évidemment eu un impact sur leur relation, son infidélité et ses problèmes d’alcool ont également nui au mariage – selon le rapport.

Ok, c’est marrant, parce que Kanye a dit qu’il voulait divorcer de Kim depuis longtemps. Il y avait de fortes rumeurs selon lesquelles Kim avait été infidèle à Kanye et c’est pourquoi elle lui avait rendu ça fou. Maintenant, ils sortent avec Kanye étant le tricheur … Interrresting!

Peu importe! Kanye West a trompé Kim Kardashian après deux enfants. Sûr! C’est pour qu’ils courent entendre sa chanson… et son album qui est “sorti sans son accord” – selon Kanye.

DRAME! DRAME! DRAME! DRAME! Le drame se vend.

Omg, mais il y a plus ! En publiant cette nouvelle, jetez un œil à ce qui est sorti : Kim Kardashian est prête à se réconcilier avec Kanye West, selon E! En ligne.

Une source a dit à E! que “Kim ne précipite pas le divorce”. Bahahahahaha…

https://www.farandulista.com/2021/09/02/kanye-west-fue-infiel-a-kim-kardashian-despues-de-dos-hijos.html2021-09-02T12:25:28-05: 00FarandulistaKanye WestGossipKim Kardashian chanson, Ouragan, infidélité, infidèle, Kanye était infidèle à Kim, Kanye West, Kim et Kanye, KUWTK

Kanye West a trompé Kim Kardashian après deux enfants. Ouais, le cirkus continue parce que tu dois vendre ce disque DONDA … Donda, Donda, Donda … Donda … Donda, Donda, Donda. MDR! On dit que Kanye a trompé les Kim après qu’ils aient eu leurs deux premiers enfants, et c’est l’inspiration…

Farandulista azuka.langley.sohryu@gmail.comAdministrateur Farandulista

Partagez les potins !