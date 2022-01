Kanye West a un autre rendez-vous avec Julia Fox au milieu du divorce de Kim Kardashian

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a eu un autre rendez-vous avec l’actrice Julia Fox mardi soir. Les deux ont été repérés dans tout New York sur des photographies publiées par TMZ. Ye et Fox ont vu une pièce de Broadway et ont eu un repas haut de gamme.

Ye et Fox sont allés voir Slave Play, une pièce acclamée de 2018 qui traite du sexe, de la race et d’autres problèmes sociaux graves aux États-Unis. bottes. Derrière elle, Ye portait un sweat à capuche bleu sous une grande veste d’hiver, ainsi qu’un jean vieilli et des bottes de neige jusqu’aux genoux. Les deux portaient des masques noirs au milieu des cas croissants de COVID-19 dans la ville. Ensuite, ils ont dîné à Carbone – la même chaîne où ils ont mangé à Miami, en Floride, les samedis et lundis soirs.

Kanye repéré avec Julia Fox à NY 👀‼️ pic.twitter.com/zpG5dKM2WF – RapTV (@raptvcom) 5 janvier 2022

Des initiés ont déclaré que Ye et Fox étaient constamment ensemble depuis leur premier rendez-vous samedi. Ils auraient eu une soirée plus privée dimanche, mais lundi soir, ils ont rencontré les amis de Ye, l’hôte de Drink Champs Noreaga et sa femme Neri pour un double rendez-vous à Carbone. Ils n’auraient apparemment pas essayé d’éviter les fans avec des caméras ou la presse.

Bien sûr, cette romance éclair intervient au milieu de divisions controversées pour les deux stars. Ye est en train de divorcer de Kim Kardashian, et le mois dernier, il lui a fait des propositions publiques pour le reprendre. Kardashian a répondu en demandant au tribunal d’accélérer leur procédure de divorce, mais elle et Ye seraient au moins en bons termes en tant que coparents.

Pendant ce temps, Fox – une star de 2019 Uncut Gems – a porté des accusations choquantes contre son ex-mari, le pilote Peter Artemiev. Les deux se sont mariés en 2018 et ont eu leur premier enfant en février 2021, et le mois dernier, Fox a publié une série de publications sur Instagram Story disant qu’Artemiev était un « père mauvais payeur » et un « drogué » qui fréquentait les clubs de strip-tease. Artemiev a nié ces accusations.

Compte tenu de tout ce qu’ils ont dans leur assiette, il n’est pas surprenant qu’un initié ait déclaré à TMZ que cette aventure entre Ye et Fox n’était « rien de grave ». Fox elle-même a été approchée par un journaliste de Page Six dans la rue ce week-end et lui a demandé si elle reverrait Ye. Elle a répondu: « Je ne sais pas. »