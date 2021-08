in

West Sub Ever a tweeté une photo de la maison qui monte sur Soldier Field, où les Bears de Chicago viennent d’accueillir un match de football préparatoire samedi dernier. C’est beaucoup de travail pour transformer le stade de football en une réplique de la maison d’enfance de Kanye en quelques jours mais, encore une fois, complètement sur la marque pour l’homme dont l’album porte le nom de sa défunte mère et dont la fille cadette s’appelle Chicago. Découvrez les progrès ci-dessous: