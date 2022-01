Kanye West à un rendez-vous avec Julia Fox de « Uncut Gems ». IL A! Kanye est de retour dans le monde des rencontres et cette fois avec la star de « Uncut Gems » Julia Fox.

Le rappeur a été aperçu à Miami en train de dîner avec l’actrice, au restaurant Carbone, samedi soir. Mais selon TMZ, ce n’est rien de grave, il s’amuse juste et profite de sa vie de célibataire après que Kim Kardashian lui ait fait comprendre que nanai nanai et que le divorce allait se passer, d’accord ? D’ailleurs, il ne sort plus avec Vinetria, alors…

On a demandé dimanche à l’actrice si elle sortirait à nouveau avec Kanye, ce à quoi elle a répondu qu’elle n’y croyait pas. Selon Pagesix, elle était avec des amis à Miami Beach et lorsqu’on lui a posé des questions sur le rendez-vous avec Kanye, elle avait l’air mal à l’aise et a dit qu’elle ne pensait pas qu’ils se reverraient.

« Je ne sais pas », a déclaré Fox, 31 ans, lorsqu’un père lui a demandé s’il y aurait un deuxième rendez-vous avec Ye. Vous pouvez voir plus de photos de Julia sur Pagesix.

