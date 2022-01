Kanye West a un rendez-vous avec l’actrice au milieu des appels à la réconciliation de Kim Kardashian

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a été aperçu en ville samedi soir avec l’actrice Julia Fox. Les deux ont dîné dans un restaurant haut de gamme à Miami, en Floride, sur des photos publiées par TMZ. Des sources proches du rappeur ont déclaré que Ye « embrasse la vie de célibataire » après avoir eu du mal à accepter son divorce avec Kim Kardashian.

Ye et Fox ont dîné aux chandelles à Miami, où ils ont été photographiés souriant et discutant jusque tard dans la nuit. Un initié a déclaré que jusqu’à présent, le match n’était rien de grave, mais qu’il représentait un grand pas pour Ye, qui avait auparavant eu du mal à accepter la permanence de son divorce. Tout au long du mois de décembre, Ye a fait quelques tentatives publiques pour reconquérir le cœur de Kardashian, mais elle a poursuivi la procédure de divorce. Maintenant, il est prêt à chercher ailleurs un autre coup d’amour.

Kanye West sort avec l’actrice Julia Fox à Miami https://t.co/u6ivH98x5c – TMZ (@TMZ) 2 janvier 2022

Ye a beaucoup voyagé, y compris ce voyage à Miami et un autre au Belize. Il a également été aperçu avec d’autres femmes récemment, y compris le mannequin Yasmine Lopez, bien qu’aucune n’ait été signalée comme « rendez-vous » comme ce dîner avec Fox.

Fox était la vedette de Uncut Gems et est maintenant une étoile montante à Hollywood. Avant cela, elle a travaillé comme mannequin, créatrice de vêtements, photographe et peintre. Elle a joué Julia De Fiore dans Uncut Gems – la vendeuse du showroom de la bijouterie de Howard (Adam Sandler), ainsi que sa maîtresse. Depuis, elle a écrit et réalisé un court métrage intitulé Fantasy Girls et joué dans un autre intitulé PVT Chat.

Fox a été mariée au pilote Peter Artemiev de 2018 à l’année dernière. Les deux ont accueilli leur premier enfant en février 2021. Le mois dernier, Fox a révélé qu’ils s’étaient séparés de manière dramatique, avec des publications sur Instagram qualifiant Artemiev de « père mauvais payeur » et l’accusant d’être toxicomane.

Les fans ont regardé chaque mouvement que Ye a fait au cours des dernières semaines et ont tout rapporté à son divorce. Tout a commencé lorsque le rappeur a changé les paroles de sa chanson « Runaway » lors d’un concert à Los Angeles. Il a chanté : « J’ai besoin que tu cours vers moi, plus précisément Kimberly. » Le lendemain, Kardashian a demandé que leur divorce soit accéléré.

Ye n’a pas semblé découragé à l’époque, achetant une maison de 4,5 millions de dollars en face de son ex-femme. Il l’a fait ostensiblement pour être proche de leurs enfants. Maintenant, les fans ne savent pas quoi penser des plans de Ye pour l’avenir.