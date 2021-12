Kanye West achète la maison de l’autre côté de la rue à Kim Kardashian

Kanye West, maintenant légalement connu sous le nom de Ye, a acheté une maison de 4,5 millions de dollars en face de son ex-femme Kim Kardashian, selon le Daily Mail.

L’achat intervient après que West a publiquement demandé à Kardashian de « courir tout de suite vers moi » malgré sa romance naissante avec Saturday Night Live’s Pete Davidson.

Lors d’un concert au LA Memorial Coliseum plus tôt ce mois-ci, West a commencé à faire du freestyle tout en interprétant sa chanson à succès « Runaway », en disant: « Run right back to me! » avant d’ajouter: « Plus précisément, Kimberly. »

Selon le Daily Mail, la maison, située dans le quartier exclusif de Los Angeles, Hidden Hills, mesure un peu plus de 3 650 pieds carrés et comprend 5 chambres.

West a acheté la propriété deux mois après avoir inscrit sa maison de 3,7 millions de dollars et 4 200 pieds carrés dans la même communauté fermée.

Kardashian a également demandé à être déclaré légalement célibataire deux semaines seulement avant l’achat de West.

Des informations faisant état de la nouvelle maison du rappeur arrivent alors que Kardashian a été aperçue « blottie près » de Davidson à l’hôtel Beverly Hills le 26 décembre.

Cosmopolitan Magazine a rapporté la date récente en écrivant :

Une source a déclaré à la publication que le couple pouvait être vu se mettre à l’aise le dimanche 26 décembre, alors qu’il se trouvait au Polo Lounge à l’intérieur de l’hôtel de luxe. Kim a apparemment enfilé un look sans maquillage et portait un sweat-shirt noir et un haut gris tandis que Pete portait un bonnet gris et un sweat à capuche noir – la paire subtilement assortie (nous aimons le voir).

Kardashian et Davidson ont été aperçus ensemble à New York et en Californie, le plus récemment lors d’une série de rendez-vous à Los Angeles, y compris le 21 décembre, lorsque le couple a regardé House of Gucci ensemble avant de dîner au Angelina’s Ristorante.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com