Kanye West achète la maison juste en face de Kim Kardashian

28 décembre 2021 / Publié par : Allison

Et il a le truc parfait à raccrocher quand il emménage : un drapeau rouge géant ! Parce que Kim Kardashian fait tout son possible pour montrer qu’elle en a fini avec son mariage avec Kanye West, comme rencontrer son petit ami Pete Davidson maman, ou déposer des documents pour être déclarée légalement célibataire tout en soulignant au tribunal qu’elle ne veut pas être avec Kanye maintenant ou jamais. Et pourtant, Kanye pense qu’il a encore une chance avec son ex-femme. Alors que Kim déménage, Kanye emménage, juste en face de Kim dans un ranch de 5 chambres des années 1950.

Autour de Thanksgiving, Kanye a décidé de distribuer des repas avec la mission de LA, et au cours de ce petit acte de charité, Kanye a lancé une diatribe non sollicitée sur le fait de garder sa famille unie par tous les moyens nécessaires. Comme, par exemple – s’il n’était pas autorisé à retourner vivre avec Kim, alors il aurait une maison juste à côté. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais attendez : Kanye West n’a-t-il pas déjà un endroit où vivre ? Et vous auriez raison. Plusieurs mois après que Kim a demandé le divorce, il a été révélé que Kanye – qui n’allait plus vivre dans leur austère manoir en plâtre européen – avait acheté une maison en béton de 57 millions de dollars à Malibu. Mais ce n’est pas assez proche pour espionner Kim, clairement. via la saleté :

[Kanye’s] a déposé 4,5 millions de dollars supplémentaires sur un domaine relativement modeste de Hidden Hills, qui se trouve juste en face de l’ancien complexe de Kimye. À partir de là, l’homme de 44 ans pourra vraisemblablement garder un œil vigilant sur les agissements de Kardashian. Les adeptes avisés de l’immobilier sauront que l’ancien couple a passé des années et des millions de personnes à construire leur immense domaine Hidden Hills, qui a été présenté dans Architectural Digest l’année dernière. En octobre, Kardashian a payé 23 millions de dollars à West pour racheter sa participation de 50 % dans la propriété de plusieurs acres.

Il semble que la seule chose qui ait attiré Kanye dans cette propriété était qu’elle avait une vue directe sur la maison de Kim et qu’elle était très proche de l’endroit où vivent ses enfants. Parce que l’intérieur et l’extérieur sont à peu près à l’opposé de ce à quoi vous vous attendez à voir Kanye transformer sa clé en :

Vous pouvez voir toutes les photos de la nouvelle maison de Kanye ici.

Il n’y a aucun moyen que Kanye garde cette maison comme elle le fait. Il a probablement déjà une bétonnière de qualité commerciale sur la propriété, prête à tout recouvrir de gris froid, à l’exception des lignes de vue directes de l’autre côté de la route. Mais peut-être que Kanye va se pencher sur cette maison et sa proximité avec Kim, et commencer chaque matin par ramasser le journal dans son peignoir en criant « Salut voisin ! chez Kim alors qu’elle part pour sa course de smoothies à 7 heures du matin. Honnêtement, l’une ou l’autre option est suffisante pour que Kim demande un permis pour installer une clôture de 12 pieds et tout un tas de haies d’intimité.

Photos: Wenn.com, Zillow