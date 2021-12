Kanye West achète une maison de l’autre côté de la rue à Kim Kardashian

N’abandonne jamais ta famille.

Malgré son divorce avec Kim Kardashian, Kanye West souhaite rester proche de sa famille. Le célibataire milliardaire a payé 4,5 millions de dollars pour la maison en face de son ex-femme dans la communauté fermée de Hidden Hills, en Californie.

Selon Dirt.com, la maison de plain-pied a été construite en 1955 et n’a pas été sur le marché depuis plus de 67 ans. La propriété de 3 600 pieds carrés comprend quatre chambres et 2,5 salles de bains, ainsi qu’un studio d’invités avec une autre chambre et une salle de bain complète. Le ranch équestre s’étend sur plus d’un acre de terrain et comprend également des écuries, une grange et une piscine.

Kanye vivait juste de l’autre côté de la rue avec Kim et leurs quatre enfants dans leur maison de 60 millions de dollars. Kim a payé à Kanye 23 millions de dollars pour racheter sa participation de 50 pour cent dans le manoir minimaliste, qui a été présenté dans Architectural Digest.

Cela survient alors que Kanye a plaidé pour que sa famille reste unie. En faisant don de repas de Thanksgiving à la mission de LA le mois dernier, il a fait allusion à son nouvel achat immobilier.

« Je dois être le plus possible à côté de mes enfants. Donc, quand je sors de la maison, j’ai une maison juste à côté de la maison. Je fais tout pour être juste à côté de la situation », a-t-il déclaré.

Kanye possède également une maison dans la ville voisine de Malibu, qu’il a achetée pour 57,3 millions de dollars en septembre. En octobre, il a mis en vente son ranch du Wyoming pour 11 millions de dollars.

Malgré ses tentatives pour reconquérir sa femme, Kim a récemment demandé à être légalement célibataire de Kanye au milieu de leur procédure de divorce. Le magnat de Skims, qui sort maintenant avec Pete Davidson, cherche également à supprimer « West » de son nom de famille et à restaurer son nom de jeune fille.