Kanye West achète une maison de l’autre côté de la rue à son ex-femme Kim Kardashian au milieu du divorce

Ye – le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West – a acheté une nouvelle maison ce week-end qui se trouve juste en face de la maison de son ex-femme. Ye a dépensé 4,5 millions de dollars pour une maison à Hidden Hills, en Californie, selon un rapport de Dirt, lui permettant d’être près de ses enfants et de son ex, Kim Kardashian. L’achat intervient alors que Ye prétend que lui et Kardashian se remettent ensemble, alors qu’elle ne montre aucun intérêt pour la réconciliation.

Le nouveau logement de Ye est une maison de 5 chambres et 3 salles de bain et demie sur un peu plus d’un acre de terrain. Il a 3 651 pieds carrés d’espace de vie au total et a été construit en 1955. Ye aurait fait allusion à cet achat à l’avance le mois dernier, disant à une foule lors d’un événement caritatif à LA qu’il avait l’intention de « reconstituer sa famille » et que s’il ne pouvait pas vivre « dans la maison », il achèterait « la maison juste à côté ». Peu de gens s’attendaient à ce qu’il agisse littéralement sur cette promesse, puisque l’extravagant manoir de 57,3 millions de dollars de Ye se trouve à seulement 30 minutes en voiture de Malibu.

Ye vit maintenant en face du manoir Hidden Hills qu’il a aidé à concevoir lors de son mariage avec Kardashian. Leur projet a été présenté dans Architectural Digest, car il a fallu des années et des millions de dollars pour le construire. Depuis, c’est l’une des merveilles d’Instagram.

En comparaison, la nouvelle maison à un étage de Ye semble presque modeste, bien qu’elle soit toujours plus somptueuse que la plupart des Américains ne pourraient se permettre. L’une des cinq chambres mentionnées ci-dessus est une suite séparée attenante au garage, qui a apparemment été conçue pour être utilisée par le personnel résidant comme les femmes de ménage ou les gardiens. Il appartiendrait à la même famille depuis sa construction et aurait environ quatre décennies de retard dans les mises à jour stylistiques.

Ye est connu pour sa passion pour l’architecture, ayant travaillé avec certains des meilleurs esprits et des noms les plus en vue de l’industrie sur ses propres propriétés. On ne sait pas s’il a l’intention de faire de même avec cette nouvelle propriété, ni combien de temps il compte réellement y passer. Ye a tour à tour assuré aux fans que lui et Kardashian se remettaient ensemble et a publiquement supplié Kardashian de le reprendre, tandis qu’elle poursuivait silencieusement la procédure de divorce. Au moment d’écrire ces lignes, elle semble toujours sortir avec le comédien Pete Davidson.