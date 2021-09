Kanye West acquiert Malibu Bunker House – Chihuahua News – Intrelíneas

in

Le rappeur américain Kanye West a récemment surpris tous ses fans, puisqu’il a été annoncé qu’il avait acheté un bunker à Malibu, une ville des États-Unis.

Rappelons qu’il y a quelques mois Kanye West et Kim Kardashian étaient aux yeux du public à cause de leur divorce médiatique, car depuis leur mariage en 2014, ils sont devenus l’un des couples les plus aimés du monde du divertissement.

Depuis sa séparation avec Kim Kardashian, qui a coïncidé avec la sortie de son plus récent album intitulé “Donda”, Kanye West a quitté sa luxueuse résidence de Hidden Hills, une célèbre ville située à “Los Angeles”.

Il est important de noter que cette résidence était celle partagée par Kim Kardashian et Kanye West pendant les meilleures années de leur relation, puisqu’ils l’ont acquise peu de temps après leur mariage.

C’est même là qu’ils vivaient tous les deux avec leurs quatre enfants.

Pourtant, lors de cette 2021, l’interprète de “Niggas in Paris” a quitté ce qui était son domicile ces dernières années, pour se rendre à Malibu, une autre ville de Californie.

C’est via le portail Dirt.com que la nouvelle acquisition du rappeur a été signalée.

Selon certaines informations, le musicien a acheté un bunker, ce qui lui aurait coûté plus de 1 142 millions de pesos mexicains (57 millions de dollars).

De plus, la conception du bunker a été laissée à l’architecte japonais, Tadao Ando, ​​​​qui a acquis un grand prestige en raison de votre grande carrière et de votre talent.

La nouvelle maison de Kanye West présente une façade en béton et garantit une intimité totale.

Il dispose également de quatre chambres et cinq salles de bains.

Ce changement d’adresse marque le début d’une nouvelle ère pour Kanye West.