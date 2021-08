Kanye West affirme que le label a libéré Donda sans sa permission

in

Également dans “Hurricane”, Kanye fait référence à la maison du sud de la Californie que lui et Kim ont achetée en 2014 et rénovée plus tard pour présenter un intérieur principalement blanc. Architectual Digest l’a présenté dans un numéro de 2020, avec une interview avec le couple.

“Architectural Digest, mais j’avais besoin d’une amélioration de la maison”, rappe Kanye. “Une maison de soixante millions de dollars, je n’y suis jamais allée.”

En 2019, Kanye a acheté un ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming. Il y a ensuite passé beaucoup de temps loin de sa femme et de ses enfants. En janvier, un mois avant la demande de divorce, une source a déclaré à E! News qu’ils étaient arrivés au point où le couple n’avait pas passé de temps ensemble en tant que couple marié depuis des mois, ajoutant : “Ils se sont vus pour le bien des enfants mais ont vécu séparément. Kim sait que le mariage est Elle est connue depuis un moment. ”

En février 2021, une source proche de Kim a déclaré que Kanye restait “une grande partie” de la vie de ses enfants, qui ont “principalement été avec Kim et vivent à la maison” dans le sud de la Californie. “Chaque fois que Kanye veut les voir, il le peut”, a ajouté l’initié. “Elle ne l’arrête pas.”