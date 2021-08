Kanye West annonce « Donda Stem Player », permet aux fans de retravailler l’album

Kanye West a lancé un « Donda Stem Player » à 200 $ qui permet aux consommateurs de retravailler les chansons de son prochain album.

D’après les informations de son site, les utilisateurs peuvent manipuler des chansons à l’aide du lecteur en séparant des parties des compositions et en modifiant les sons. Parmi les fonctionnalités, il y a la possibilité de « contrôler les voix, la batterie, la basse et les échantillons » et de « diviser n’importe quelle chanson en stems ».

Le lecteur de tige en silicone, livré avec un étui de transport et un câble USB, a des spécifications comprenant un stockage de 8 Go, un haut-parleur de 97 db et quatre curseurs de lumière tactiles, entre autres. Ses outils incluent des contrôles de boucle/vitesse en temps réel ainsi qu’un échantillonnage en direct et un hit.

Il a été récemment rapporté qu’après avoir joué Donda devant la foule au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, Kanye West présentera le spectacle à Soldier Field à Chicago le 26 août. Bien que l’album ne soit pas sorti, les fans pensent que ce dernier spectacle pourrait précéder la sortie très attendue du projet.

Le 5 août, Kanye a orchestré un livestream extravagant diffusé sur Apple Music. Après avoir montré des images de lui-même et de son équipe travaillant sur l’album dans une petite pièce, ‘Ye a partagé la dernière version de son nouveau LP pour un autre public du Mercedes-Benz Stadium. Kanye a également confirmé qu’il vivait au stade pendant la fin de l’album.

Pendant le stream du 5 août, Young Thug et Kid Cudi a fait des apparitions sur une chanson précédemment partagée que les fans ont intitulée “Remote”. Cette performance de Donda comprenait également un certain nombre de nouvelles chansons, dont une avec Lil Yachty et Lil Durk. The Weeknd a également fait une apparition, tout comme Jay Electronica et Le Lox, qui viennent de sortir de leur spectaculaire performance de Verzuz.

À la fin du spectacle, West a lévité hors du stade, tiré de la scène par un ensemble de fils. Selon les rapports, cette performance était beaucoup plus théâtrale que la précédente interprétation du 22 juillet.

