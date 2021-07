Kanye West annonce l’événement d’écoute ‘Donda’ ce jeudi

Alors que les rumeurs tourbillonnent au sujet d’un supposé nouvel album de Kanye West, le légendaire MC a mis de l’huile sur le feu en annonçant une performance d’écoute pour un projet intitulé Donda. “Kanye West présente un événement d’écoute Donda au stade Mercedes-Benz” devrait avoir lieu ce jeudi 22 juillet à 20h00.

Les billets seront mis en vente aujourd’hui, le 19 juillet, à 17 h 00 HNE à Ticketmaster.com. Les billets pour cet événement sont de 50,00 $ et 20,00 $, selon Def Jam.

Kanye fait allusion à un album intitulé Donda (en hommage à sa défunte mère) depuis un certain temps, et cet événement d’écoute est la première confirmation qu’un nouveau projet est peut-être en préparation.

En avril, il a été confirmé que Netflix avait acheté les droits d’un Documentaire sur Kanye West depuis 21 ans. Le film a été présenté par deux vidéoclips et cinéastes qui enregistrent depuis plus de 20 ans la vie et l’œuvre de l’artiste et du fondateur de Yeezy.

Selon des sources qui ont parlé à Billboard, le service de streaming a acquis le documentaire actuellement sans titre de TIME Studios et de Clarence “Coodie” Simmons et Chike Ozah.

Le duo, plus connu sous le nom de Coodie & Chike, a des liens profonds avec Kanye, ayant réalisé deux des premières vidéos de West, “Through the Wire” et la troisième version de “Jésus marche.” (Dans une interview accordée à Billboard en 2014, Simmons a déclaré que West leur avait demandé d’interpréter de nouveau la chanson parce que, a-t-il dit, les deux premières versions, dirigées par d’autres réalisateurs, « n’ont pas l’âme et le sentiment que je veux. ”)

Bien que les détails soient encore obscurs et non confirmés par Netfilx, le film devrait faire ses débuts sur le service de streaming plus tard cette année. Selon Billboard, Simmons filme West depuis les années 1990 à Chicago, et leur relation servira de colonne vertébrale à la série documentaire, qui racontera l’histoire de l’ascension du rappeur et producteur vers le succès et l’impact de la célébrité sur lui aussi hip- l’impact du houblon sur la culture populaire et l’évolution de la relation du monde avec la célébrité.

Écoutez le meilleur de Kanye West sur Apple Music et Spotify.