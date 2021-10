Kanye West annonce son énorme ranch du Wyoming pour 11 millions de dollars

Kanye West semble dire au revoir au Wyoming – ou du moins en grande partie – parce qu’il a répertorié son Monster Lake Ranch de la taille d’un monstre … et les gens se demandent s’il rentre à la maison Kim Kardashian.

La propriété du rappeur – un énorme terrain en dehors de la ville de Cody – est de retour sur le marché pour 11 millions de dollars … ce qui est étonnamment 3 millions de moins que le prix demandé lorsque Ye l’a récupéré en septembre 2019.

Comme nous l’avons signalé … il n’était pas clair si Kanye avait payé la totalité des 14 millions de dollars à l’époque, mais quoi qu’il ait payé l’a acheté 4 500 acres et bien plus qu’un mulet.

Le Ranch comprend 8 unités d’hébergement et est connu pour la pêche à la « truite monstre ». Il y a aussi 2 lacs d’eau douce, un restaurant, un centre d’événements, des salles de réunion, et bien sûr… tout un tas d’écuries et de corrals.

Vous vous souvenez peut-être… peu de temps après que Kanye a acheté Monster Lake, il a abandonné 14 millions de dollars supplémentaires pour une autre propriété du Wyoming – Ranch du mont Bighorn.

JUILLET 2020 MÉGA

Bien que ce ne soit pas certain, beaucoup pensent que son engouement pour le Wyoming et le fait de passer beaucoup de temps à vivre et à J’y travaille causé une rupture majeure dans son mariage. Kim même s’est effondré en pleurant là-bas lors d’une réunion tendue à l’été 2020.

Ainsi, avec de plus en plus de signes que Kim et Kanye essaient de s’en sortir, y compris être ensemble pour son récent concert d’hébergement ‘SNL’ – vous devez vous demander si ses déménagements immobiliers signalent quelque chose de plus.