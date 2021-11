Kanye West appelle Kim Kardashian sa femme malgré le divorce

Kanye West n’abandonne pas son ex-femme Kim Kardashian malgré leur divorce. Le rappeur a continué d’appeler son ex sa femme dans une nouvelle interview avec les animateurs NORE et DJ EFN sur le podcast Drink Champs de Revolt TV, malgré les rumeurs de romance entre la star de L’Incroyable Famille Kardashian et Pete Davidson. « Elle est toujours ma femme, il n’y a pas de paperasse », a déclaré West dans l’interview de jeudi.

Kardashian a demandé le divorce de son mari depuis près de sept ans en février. Les deux ont depuis travaillé sur la coparentalité de leurs quatre enfants: North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans. La fondatrice de KKW Beauty a gardé les choses cordiales avec son ex, mais lui a tendu un coup. lors de son monologue d’hébergement Saturday Night Live le 9 octobre. « J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. Non seulement cela, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique – un génie talentueux et légitime qui m’a donné quatre enfants incroyables », a-t-elle déclaré à l’époque. « Donc, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela ne tenait qu’à une chose : sa personnalité. »

Les commentaires de Kardashian à son sujet dans l’émission de sketchs de NBC ont été forcés par le réseau, a affirmé West sur Drink Champs. « SNL fait dire à ma femme » j’ai divorcé » parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre, et je n’ai même pas vu les papiers, nous ne sommes même pas divorcés « , a-t-il affirmé. « Ce n’est pas une blague pour moi. Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux que nous soyons ensemble. »

« Mais si vous regardez les médias, ce n’est pas ce qu’ils promeuvent. Ce n’est pas ce qu’ils veulent », a-t-il poursuivi. « Ils veulent que ce soit un nouveau mariage, un nouvel épisode, une nouvelle émission de télévision. Ensuite, ils ont des gens tout autour et ma femme ici, vous savez, cette publiciste qui est à côté d’elle – je ne baise pas avec sa. »

Malgré les protestations de West, il semble que Kardashian passe à la star de SNL Davidson, avec qui elle a été vue trois fois au cours de la semaine dernière. Une source qui a observé le couple lors de leur deuxième dîner ensemble à New York mercredi a déclaré à Page Six: « Ils souriaient et riaient beaucoup et semblaient vraiment affectueux l’un avec l’autre. » Ils ont ajouté « il n’y avait pas de PDA à la Kravis », faisant référence aux sorties torrides de la star de télé-réalité Kourtney Kardashian et de son fiancé Travis Barker.