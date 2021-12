Kanye West assure que d’ici un an, il deviendra sans abri et transformera toutes ses maisons en églises et orphelinats – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Kanye West, qui a légalement changé son nom en Ye en octobre, a appelé à quitter le capitalisme et a révélé qu’il préparait une pièce sur ses propres funérailles. Ces déclarations et d’autres du rappeur et milliardaire américain font partie d’une conversation impromptue qu’il a eue avec l’artiste allemand Tino Sehgal, qui a été incluse dans le dernier numéro du magazine culturel 032c.

Dans un autre, Ye a parlé d’égalité, de mettre fin au système de classes et de la nécessité pour la société de laisser le capitalisme derrière elle pour survivre. « Nous sommes sous la domination capitaliste et cela nous tue. Il est temps de le changer », reprend le magazine Dazed, citant l’interview.

En ce sens, il estime que « la meilleure vie est la plus simple » et que cela est atteint si l’on est prêt à laisser derrière lui les biens matériels, ce qu’il semble lui-même vouloir mettre en pratique. « Je serai sans abri dans un an. Je vais convertir toutes les maisons que j’ai en églises. Nous créons cet orphelinat et ce sera un endroit où tout le monde pourra aller. Ce devrait être comme une commune d’artistes. La nourriture doit toujours être disponible », a-t-il déclaré.

D’autre part, le musicien et producteur a déclaré qu’il travaillait sur une pièce de performance intitulée « The Funeral Rehearsal of Kanye West » (« La répétition des funérailles de Kanye West »). Le projet a émergé il y a quelques mois lors de sa visite dans la capitale allemande, Berlin – où il a rencontré Tino Sehgal – et il semble être lié à son idée de transformer sa vie.

« C’est la mort de Kanye West. La mort de l’ego qui nous sépare est la naissance de l’humanité. Permettez-moi de commencer par me suicider. Moins tu es, plus il y a d’espace pour Dieu », pense le rappeur, qui n’a pas offert plus de détails.

Source : RT