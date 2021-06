Kanye West avait déjà oublié Kim, ils l’ont surpris en couple avec Irina Shayk !

in

C’est connu que Irina Oui Kanye Ils ont choisi le luxueux boutique-hôtel Villa La Coste, qui est équipé de matériaux naturels typiques de la région et d’une architecture contemporaine. Il dispose de 28 villas avec piscine privée et terrasse, ainsi qu’une vue naturelle sur le parc du Luberon.

Dans la séquence de photos, vous pourriez voir Shayk, ex de Bradley Cooper et de Cristiano Ronaldo, avec un T-shirt Rachel de Belen, avec un pantalon noir, en marchant dans un vignoble. Il a opté pour une tenue entièrement noire, avec la touche de couleur d’une épaisse chaîne en or.

C’est une romance qu’on n’a pas vu venir, même si la coexistence entre les deux stars n’est pas nouvelle, Irina participé à la vidéo de la chanson Power by Kanye, dans lequel il apparaît comme un ange aux ailes d’or. Des sources proches disent qu’ils ont toujours été amis, mais récemment, leur relation se rapproche.

TMZ s’est aventuré à assurer que l’ex de Kim et les Russes sont “à 100 pour cent romantiques”. D’autres informateurs ont assuré que Kardashian Elle est heureuse pour cette nouvelle romance que le père de ses enfants a. Hier encore, la femme d’affaires a dédié un tendre message pour son anniversaire.