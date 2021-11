Kanye West avoue qu’il veut regagner l’amour de Kim Kardashian – The Chihuahua News – Intrelíneas

Après que Kim Kardashian se soit montrée très heureuse avec son nouveau partenaire, acteur et comédien Pete Davidson, son toujours mari Kanye West s’est mis hors de question en disant qu’il récupérerait la mère de ses enfants.

Cela a été annoncé par le rappeur controversé lors de l’événement annuel de Thanksgiving de la Mission de Los Angeles, ce mercredi 24 novembre, lorsqu’il a livré 1000 journaux alimentaires. Avant de conclure sa visite, Kanye a pris le micro pour parler de l’effondrement de son mariage.

Kanye a commencé par reconnaître qu’il avait fait des erreurs, mais qu’il était prêt à s’améliorer.

« Ce que Dieu veut, c’est voir que nous pouvons être rachetés dans toutes ces relations. Nous avons fait des erreurs. J’ai fait des erreurs. J’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari. Mais aujourd’hui, pour une raison quelconque, je ne savais pas que j’allais me tenir ici. Je ne savais pas que j’allais être devant ce micro, mais je suis là pour changer l’histoire », a-t-il déclaré.

L’artiste, qui s’appelle désormais Ye, a ajouté qu’il n’allait pas permettre à des réseaux comme E !, Hulu et Disney (qui travaillent avec les Kardashian sur leurs émissions de téléréalité) « d’écrire l’histoire de sa famille ».

Le musicien, qui partage quatre enfants avec Kim : North, Saint, Chicago et Psalm, a ajouté qu’il souhaitait retourner vivre dans la maison avec la mondaine et les petits.

« Je suis le père de ma propre maison. Je dois être avec mes enfants autant que possible. Donc, quand je quitte la maison, j’ai un autre endroit où vivre à côté, mais j’ai besoin d’être de retour à la maison », a-t-il ajouté.

El rapero finalizó diciendo que: “Si el enemigo puede separarme de Kimye, habrá millones de familias que sentirán que la separación está bien, pero cuando Dios me una a Kimye, habrá millones de familias que serán influenciadas para ver que pueden superar el trabajo de la séparation ».

Kim Kardashian a demandé le divorce de Kanye West en février dernier et sort depuis quelques semaines avec l’humoriste de « Saturday Night Live » (SNL), avec qui elle a été vue souriante à New York et en Californie.

Informations tirées d’El Universal