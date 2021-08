Kanye West bat à nouveau le record de diffusion en direct d’Apple Music grâce au battage médiatique ‘Donda’

Kanye West a battu un autre record de diffusion en direct Apple Music. Cette fois, Billboard rapporte que 5,4 millions de personnes se sont connectées au livestream exclusif Apple Music de la semaine dernière du processus de création de Donda.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Apple Music et Kanye se sont associés pour offrir un livestream de l’artiste travaillant sur l’album au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Le flux consistait en une vue à une seule caméra de la pièce située sous le stade Mercedes-Benz que Kanye avait appelé chez lui.

Tout au long du flux, qui n’avait pas de son, les téléspectateurs ont pu regarder Kanye enregistrer des pistes vocales pour l’album, s’entraîner, manger Chick-Fil-A, et bien plus encore. Une poignée de rappeurs et d’artistes notables sont également apparus sur la diffusion en direct, dont Chance the Rapper, Vic Mensa et Lil Yachty.

Billboard rapporte aujourd’hui que 5,4 millions de personnes se sont connectées pour regarder ce flux silencieux de Kanye sur Apple Music, établissant un nouveau record Apple Music. Le record était auparavant détenu par la diffusion en direct du premier événement d’écoute Donda de Kanye le 23 juillet, qui a attiré 3,3 millions de téléspectateurs.

Le rapport met ce chiffre de 5,4 millions dans un certain contexte :

Pour le contexte, le total est plus du double du record actuel de diffusion en direct sur Twitch – et se rapproche des Primetime Emmys 2020, qui ont attiré un public de 6,1 millions de personnes à travers les États-Unis en septembre dernier – ce qui en fait l’un des plus grands événements de diffusion en direct du passé année. Des sources affirment que le groupe d’écoute Donda a généré plus de 1,1 million de tweets à son apogée, dépassant l’activité Twitter pour les VMA MTV 2020.

Quoi qu’il en soit, Kanye n’a toujours pas sorti Donda, mais l’album devrait sortir dans les semaines à venir.

