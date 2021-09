Kanye West change de nom

in

Kanye West change son nom pour simplement “Ye”. Fin août, le rappeur a déposé des documents juridiques à Los Angeles, en Californie, demandant le changement de nom, selon un rapport de TMZ. Le processus serait assez simple en Californie, et il n’y a aucune raison de croire que West sera refusé.

West a demandé à un juge d’être légalement reconnu par le surnom monosyllabique qu’il utilise depuis des années. Le processus d’examen est en cours, et bien qu’il ne soit pas difficile d’obtenir un changement de nom en Californie, il n’y a pas de consensus clair sur le temps que cela peut prendre. Le processus d’examen vise principalement à garantir que la chance ne peut pas faciliter la fraude ou d’autres comportements illégaux, et il est évident qu’un nom aussi médiatisé que celui de West nécessitera plus de considération que d’autres. Pourtant, West n’a besoin que de l’approbation d’un juge pour que le changement soit adopté.

Les fans ont beaucoup de suppositions sur la raison pour laquelle le nom a changé et pourquoi maintenant. Beaucoup soupçonnent que cela a quelque chose à voir avec le divorce de West avec Kim Kardashian, qui a toujours “Kim Kardashian West” comme nom de famille légal. Leurs enfants partagent également le nom de famille West.

D’autres pensent qu’il a une sorte de lien cathartique avec son prochain album Donda. L’album porte le nom de la mère de West, dont il était très proche. Bien que West ait toujours été fier de son héritage et franc-parler à propos de sa famille, il est peut-être à la recherche d’un nouveau départ après la sortie de cet album.

“Frère Donda a choisi Kanye pas Ye”, a commenté un fan sur Twitter. Un autre a ajouté: “Je suppose qu’il a pesé les avantages et les Kans de cette décision avant de la prendre”, tandis qu’un troisième a tweeté: “Ye changer son nom en Ye est la chose la plus Ye de tous les temps.”

Bien sûr, de nombreux fans ont également lié ce changement à Prince, le chanteur qui a légalement changé son nom en un symbole imprononçable pendant une brève période. Il l’a fait à cause d’un différend juridique avec Warner Bros., qui détenait les droits d’une énorme collection de sa musique inédite. En parlant de lui à voix haute, il a demandé aux gens de l’appeler “l’artiste anciennement connu sous le nom de prince”. Il a également fait des apparitions publiques avec le mot « esclave » écrit sur son visage » – un geste audacieux et théâtral que de nombreux fans peuvent imaginer que West se charge de lui-même.

West a changé la date de sortie de son album plusieurs fois maintenant, mais il devrait sortir pour de vrai le vendredi 27 août 2021. On ne sait pas si son changement de nom prendra effet d’ici là.