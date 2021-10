Kanye West change légalement de nom en Ye alors que le juge approuve la demande

Rencontrez Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West (Photo: . via .)

Kanye West sera simplement connu sous le nom de Ye à l’avenir car le rappeur a officiellement changé de nom.

Oui, croyez-le ou non, un juge a officiellement accédé à la requête du rappeur Gold Digger pour changer son nom.

Et nous ne parlons pas seulement de son prénom ; l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye Omari West n’a plus de deuxième prénom ni de nom de famille. Il est juste Ye.

Selon Deadline, la juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Michelle Williams Court, a approuvé la demande que Ye a déposée le 24 août. L’homme de 44 ans a indiqué qu’il effectuait le changement pour des raisons personnelles.

Ye a longtemps été son surnom et il a même intitulé son album de 2018 d’après le surnom, alors que son pseudo Twitter est Ye depuis un certain temps.

Il y a trois ans, Ye a expliqué à la radio DJ Big Boy pourquoi il préférait utiliser Ye, déclarant : « Je crois que « vous » est le mot le plus couramment utilisé dans la Bible. Dans la Bible, cela signifie vous.

‘Alors, je suis toi. Et je suis nous. C’est nous. Il est passé de Kanye, ce qui signifie le seul, à juste Ye, juste le reflet de notre bien, de notre mal, de notre confusion – tout. C’est plus le reflet de qui nous sommes [as] êtres.’

Fondamentalement, cela correspond parfaitement à son complexe divin.

Il a également tweeté à cette époque: » L’être officiellement connu sous le nom de Kanye West. Je suis YE.’

Le nouveau chapitre de Ye intervient au milieu de son divorce avec sa femme Kim Kardashian (Photo : Dimitrios Kambouris/. pour The Met Museum/Vogue)

Ye a inauguré sa nouvelle ère en partageant une photo sur Instagram de sa nouvelle coupe de cheveux drastique, qui présente ses cheveux coupés en formes apparemment aléatoires. Il a partagé l’image avec le symbole Yen, peut-être une référence à son changement de nom.

Il est probable que Ye ait été incité à changer légalement de nom en raison de son divorce avec Kim Kardashian.

Kim, 40 ans, a demandé le divorce en février après presque sept ans de mariage avec le rappeur lauréat d’un Grammy, mais ils sont en très bons termes depuis avec la star de télé-réalité soutenant publiquement la sortie de son dernier album Donda cet été.

Il a été récemment révélé que Kim avait conservé son manoir familial de 60 millions de dollars (44 millions de livres sterling) dans le règlement du divorce, afin qu’elle puisse continuer à y vivre avec leurs quatre enfants; North, huit, Saint, cinq, Chicago, trois, et Psalm, deux.

