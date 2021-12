Kanye West chante pour que Kim revienne vers lui. Ouais… lors du concert-bénéfice « Free Larry Hoover » ce jeudi 9 décembre, le rappeur « Runaway » a changé les paroles de la chanson de 2010 en disant : « J’ai besoin que tu me reviennes en courant. Plus précisément, Kimberly »(J’ai besoin que vous me reveniez en courant. Plus précisément, Kimberly).

La lettre, selon E! News, a eu une réaction remarquable du public et a servi de plaidoyer direct à L’Incroyable Famille Kardashian, qui DEVINCE QUOI ? Il était à l’événement avec sa maman Kris et Corey Gamble. Awwwwww…

L’événement, qui s’est tenu au Los Angeles Memorial Coliseum et organisé par Ye, était dédié à la collecte de fonds et au soutien de la condamnation et de la réforme pénitentiaire, et a également marqué la fin officielle de son procès de longue date contre Drake, qui a rejoint Kanye sur scène, en tant qu’invité spécial sur quelques chansons.

Pour Kim, assister à l’événement caritatif ne serait pas la première fois qu’elle le soutient publiquement depuis sa demande de divorce en février de cette année, après sept ans de mariage.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Kim a également participé à diverses soirées disco DONDA en août et a récemment nommé Ye dans son discours aux People’s Choice Awards 2021 – où il a reçu le Fashion Icon Award.

Ce nouveau départ survient près de deux semaines après que Ye a publiquement promis de «récupérer» sa famille avec sa femme et ses quatre enfants. Ces commentaires de KuKu apparaissent également avant et après la sortie des nouvelles (et des photos) de la rencontre de Kim Kardashian (rires) avec Pete Davidson. IL POSSÈDE! Je me demande ce qui est arrivé au modèle Vitrina avec qui Ye « sortait ensemble » ?

Alors, Kanye West chante pour que Kim revienne vers lui. Cours vers moi… CIRKUS !!!

La momager travaille à plein temps pour détourner l’attention…