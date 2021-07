Kanye West confirme la date de sortie de Donda dans une publicité New Beats

in

Kanye West a enfin révélé la date de sortie de son nouvel album Donda.

Le rappeur superstar a révélé dans une publicité Beats by Dre, diffusée lors des finales NBA de mardi, que son suivi tant attendu de 2019 Jésus est roi tombe ce vendredi 23 juillet.

West a marqué et édité l’annonce, qui met en vedette la star américaine de la piste Sha’Carri Richardson. La publicité comportait également un extrait de “No Child Left Behind”, une nouvelle chanson de l’album. Dans la publicité, on peut entendre West chanter : « Il a fait des miracles sur moi » alors que Richardson se prépare à courir.

Richardson, qui purge une suspension d’un mois après avoir été testé positif à la marijuana lors des essais olympiques américains le mois dernier, n’a pas été sélectionné comme membre de l’équipe olympique de relais 4 × 100, dans une décision controversée plus tôt ce mois-ci.

West lancera la sortie de l’album à venir – son 10e – à 20h jeudi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Les billets, au prix de 20 $ et 50 $, ont été mis en vente lundi via Ticketmaster. Environ 40 000 à 50 000 billets devraient être disponibles sur le site, qui en détient 71 000. Selon la publicité Beats by Dre, l’événement d’écoute sera également diffusé en direct sur Apple Music.

Bien que West soit depuis longtemps associé à Chicago, le rappeur mercuriel est né à Atlanta et conserve des liens avec la ville. il n’y a pas non plus de mandats de capacité pour les grands rassemblements en Géorgie.

West a nommé l’album en l’honneur de sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l’âge de 58 ans. Aucun autre détail sur l’album – que West avait initialement annoncé sur Twitter en juillet 2020 – n’a encore été annoncé.

L’album a été taquiné plusieurs fois cette année par des personnes du cercle de West. Le manager du rappeur Abou Thiam a confirmé l’arrivée de Donda dans les commentaires d’un post Instagram désormais supprimé en juin 2020 annonçant le lancement de la collaboration Yeezy Gap de West : « WestDayEver. Album OTW ! », a-t-il écrit.

