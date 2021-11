Kanye West confirme que le concert-bénéfice Hoover avec Drake a lieu

Le traité de paix entre Kanye West et Canard est sur le point d’avoir un sommet officiel — et cela se produira sur scène dans environ trois semaines… sans blague !

Ye a confirmé samedi, en se rendant sur Instagram pour publier un dépliant numérique faisant la promotion du concert-bénéfice qu’il réclamait – un concert destiné à sensibiliser l’ex-gangster emprisonné Larry Hoover, dont il milite pour la liberté en coulisses.

L’émission se déroulera le 9 décembre – deux jours après que KW eut voulait au départ, il semble — et cela se passe à Los Angeles … au Coliseum de l’USC, rien de moins. Seuls Ye et Drake sont répertoriés comme interprètes – et il n’y a pas encore d’autres détails joints.

Dans un geste de réconciliation encore plus grand, Kanye a sous-titré son message… « Le plan de Dieu », un clin d’œil clair à la chanson du même nom de Drake. Il a également lancé une colombe blanche pour faire comprendre que … ils sont tous bons maintenant.

Drizzy n’a pas fait la promotion de l’événement lui-même, mais nous supposerons qu’il est à bord … surtout depuis qu’il a hébergé Oui et Prince J à son domicile de Toronto la semaine dernière, où cet enterrement de la hache de guerre semble avoir eu lieu.

Cela semble être l’une des premières fois que Ye et Drake se produisent côte à côte depuis très longtemps – ils ont partagé la vedette à plusieurs reprises dans le passé … mais n’ont pas été en présence l’un de l’autre comme ça depuis qu’ils ont commencé à se quereller en 2018. Inutile de dire que c’est un gros problème – avec 2 des artistes les plus en vogue du jeu en ce moment.

Comme nous l’avons dit, il n’y a pas d’autres actes qui font partie de la programmation à ce stade – mais franchement, Ye et Drake sont plus que suffisants pour avoir des culs dans les sièges. Il est également intéressant de noter … il semble que Ye s’est donné la tête d’affiche ici et a Champagne Papi en tant qu’invité spécial.

Nous le prendrons!