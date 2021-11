Kanye West continue de tisser des liens avec Marilyn Manson en l’invitant au dernier service du dimanche

Kanye West continue de susciter la controverse et il est de nouveau apparu en public aux côtés de l’agresseur sexuel présumé Marilyn Manson. West a d’abord invité Manson sur scène lors d’une de ses séances d’écoute de Donda, et maintenant il a invité Manson à son dernier service dominical. TMZ rapporte que West a amené Manson sur scène et qu’il était devant et au centre de la chorale.

Tout le monde était vêtu de longues robes blanches et ils ont même participé à un cercle de prière pendant la cérémonie. Cependant, Manson n’était pas la seule autre personne célèbre là-bas. Justin Bieber était également sur scène et a participé au cercle de prière avec West et Manson. Bien que Bieber ne se soit pas prononcé publiquement en faveur de Mason, il a semblé le soutenir aux côtés de West.

L’acteur de Westworld Evan Rachel Wood a continué contre Manson, appelant plus récemment le manque d’action du service de police de Los Angeles sur Instagram en octobre. Wood a nommé Manson, de son vrai nom Brian Warner, comme son agresseur en février. Ils étaient dans une relation de 2007 à 2010, à partir de quand Wood avait 19 ans et Manson avait 38 ans. Après que Wood se soit exprimé, plusieurs autres femmes ont raconté des histoires de leurs propres abus prétendument aux mains de Manson.

« Si vous êtes indigné par le manque de mouvement des forces de l’ordre, veuillez appeler le procureur de district, le procureur général, LAPD, vos représentants locaux, et demandez : « Que fait-on à propos de Brian Warner ? Nous devons maintenir la pression. Nous avons besoin de votre aide », a écrit Wood sur Instagram mardi, partageant également les numéros de téléphone pertinents pour ses abonnés.

« Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me soigner quand j’étais adolescent et m’a horriblement maltraité pendant des années », a écrit Wood sur Instagram en février. Elle a ajouté: « Je suis ici pour exposer cet homme dangereux et appeler les nombreuses industries qui lui ont permis, avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne se taisent plus. »

Sa déclaration a incité de nombreuses autres femmes à présenter des allégations contre Manson, qu’il a toutes niées. De nombreuses célébrités du monde du rock ont ​​depuis exprimé leur soutien à Wood, dont Wes Borland de Limp Bizkit, qui a joué de la guitare avec Manson pendant une brève période. « J’étais là quand il était avec Evan Rachel Wood, j’étais chez lui, ce n’est pas vraiment cool. C’est tout ce que je vais en dire », a déclaré Borland lors d’un événement en direct. « Désolé d’emmener ça dans un endroit sombre, mais ce type est annulé, au revoir, ne laissez pas la porte vous frapper en sortant. »

En plus des allégations faites par Wood, l’actrice de Game of Thrones Esme Bianco a déposé une plainte pour agression sexuelle contre Manson, affirmant que la chanteuse l’avait violée au cours de leur brève relation. Il fait également face à des allégations d’agression distinctes de la part d’une autre ex-petite amie, sans nom, qui a également déposé une plainte contre lui. Manson a nié toutes les allégations portées contre lui.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.