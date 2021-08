Kanye West demande à changer officiellement son nom en celui-ci

Kanye ouest a porté de nombreux noms depuis qu’il est devenu artiste, mais maintenant, il veut officiellement être connu sous le nom de Ye.

Selon des documents judiciaires du 11 août obtenus par E! News, le rappeur a déposé une demande pour changer son nom de Kanye Omari West en juste “Ye”. Il a déclaré dans le dossier qu’il souhaitait effectuer le changement pour des “raisons personnelles”.

Kim KardashianL’ex-mari de s’est donné le surnom pour la première fois en 2018, avant une apparition sur Saturday Night Live. Il a tweeté: “L’être officiellement connu sous le nom de Kanye West … je suis YE.”

À l’époque, il avait déclaré dans une interview que le surnom avait une signification spirituelle plus profonde. “Je crois que ‘vous’ est le mot le plus couramment utilisé dans la Bible, et dans la Bible, cela signifie ‘vous’. Donc, je suis toi, je suis nous, c’est nous. C’est passé de Kanye, qui signifie le seul, à juste Ye – juste étant le reflet de notre bien, de notre mal, de notre confusion, de tout. L’album est plus d’un reflet de qui nous sommes.