Kanye West dévoile de nouvelles paroles sur le divorce de Kim Kardashian

Kanye West a organisé un autre événement d’écoute pour son prochain album Donda au stade Mercedes-Benz, et son ex Kim Kardashian s’est de nouveau présenté dans une tenue assortie. Le Daily Mail rapporte que Kim a regardé depuis les tribunes pendant que Kanye interprète un nouveau morceau qui présente la phrase “Le temps et l’espace sont un luxe mais vous êtes venu ici pour montrer que vous êtes toujours amoureux de moi”.

Il aurait également décrit leur mariage comme la “meilleure collaboration depuis Taco Bell et KFC” et a rappelé l’époque “où vous veniez me faire la sérénade”. D’autres paroles qui semblent concerner la relation de couple incluent:

“Whoa, mais je suppose que ça va différent dans une direction différente ces derniers temps. J’essaye de faire ce qu’il faut avec la liberté que tu m’as donnée”

“Comment vas-tu essayer de dire parfois que ce n’est pas à propos de moi? Mec, je ne sais pas ce que je ferais sans moi”

“J’ai l’impression que tu n’es pas content pour moi ces derniers temps, chérie”

“Tu es parti en sécurité. Parle d’abord. Ne me brise pas. Des mots durs – tu es en colère. Seigneur, ne me prends pas.”

Kanye aurait également fait référence à leur famille en disant “Dieu nous a eu, bébé, Dieu a eu les enfants, le diable dirige le terrain de jeu mais Dieu possède le bâtiment”.

Pour info, Kanye a vécu au stade Mercedes-Benz tout en mettant la touche finale à Donda, et a donné à ses followers un aperçu de son espace de vie :

