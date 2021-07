Kanye West dévoile “Donda” à la soirée d’écoute d’Atlanta

La nuit dernière, Kanye West a apporté son nouveau LP très attendu, Donda, dans une salle enthousiaste et pleine à craquer au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, en Géorgie.

Donda, qui n’est pas encore arrivé sur les plateformes de streaming après la représentation d’hier soir, existerait depuis un certain temps depuis un certain temps, mais hier soir, c’était la première fois que les fans se voyaient offrir un avant-goût du projet.

Les fans du monde entier se sont branchés pour regarder Kanye parcourir une scène blanche dans une tenue rouge vif via une diffusion en direct gracieuseté d’Apple Music. Peu de gens peuvent retirer un manteau bouffant au milieu d’un été à Atlanta, mais Kanye a bercé le look avec facilité. Le flux de l’album a créé le buzz sur Internet, car les fonctionnalités invitées entendues lors de la soirée d’écoute comprenaient petit bébé, Jay Z, et plus. Fans de Regarder le trône sera ravi de voir les retrouvailles de West et Jay-Z après qu’une querelle assez publique les ait empêchés de collaborer pendant de nombreuses années.

West a d’abord confirmé que son suivi tant attendu de 2019 Jésus est roi tomberait le 23 juillet lors d’une pub Beats by Dre, qui a été diffusé lors des finales NBA de mardi. West a marqué et édité l’annonce, qui met en vedette la star américaine de la piste Sha’Carri Richardson. La publicité présentait également un extrait de “No Child Left Behind”, une nouvelle chanson de l’album. Dans la publicité, on peut entendre West chanter « Il a fait des miracles sur moi » alors que Richardson se prépare à courir.

Richardson, qui purge une suspension d’un mois après avoir été testé positif à la marijuana lors des essais olympiques américains le mois dernier, n’a pas été sélectionné comme membre de l’équipe olympique de relais 4 × 100, dans une décision controversée plus tôt ce mois-ci.

West a nommé l’album en l’honneur de sa mère, Donda West, décédée en 2007 à l’âge de 58 ans. Aucun autre détail sur l’album – que West avait initialement annoncé sur Twitter en juillet 2020 – n’a encore été annoncé. Les fans de musique du monde entier actualiseront constamment leur service de streaming de choix aujourd’hui alors que nous attendons tous l’arrivée de Donda.

Écoutez le meilleur de Kanye West sur Apple Music et Spotify.