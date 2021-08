Kanye West dévoile l’album le plus personnel, ‘Donda’, avec une soirée d’écoute – WWD

Jeudi soir, Kayne West, un homme connu pour ses mots, n’a pas dit un mot mais a plutôt laissé son travail parler pour lui-même, montant sur scène pour une finale épique et pleine d’émotion pour le lancement de son dernier LP, ” Donda », qui porte le nom de sa défunte mère.

La sortie a été tout un voyage pour West. Des discussions sur des événements d’écoute organisés ont été entendus pour la première fois à la mi-juillet, lorsque West a confirmé que l’album était en route, taquinant sa sortie dans une publicité Beats mettant en vedette le sprinter Sha’Carri Richardson.

Il l’a initialement présenté à une foule nombreuse il y a deux semaines au stade Mercedes-Benz d’Atlanta. Mais n’étant pas satisfait du résultat, West choisit de camper à l’intérieur même du stade pour mettre la touche finale à l’album. Le rappeur – qui est tout aussi célèbre pour son échec de candidature présidentielle et son divorce en attente de Kim Kardashian West – a diffusé en direct son processus, qui l’a vu tout faire, de jouer des chansons pour des amis célèbres à s’entraîner pendant que Justin Laboy se faisait couper les cheveux.

La deuxième sortie devait commencer à 21h30, mais il est monté sur scène plus près de 22h30, vêtu de noir avec le mot Donda sur son dos. Malgré l’attente, la foule – vêtue de produits Kanye comme des T-shirts St. Pablo, des baskets Yeezy ou fléchissant dans les dernières pièces Donda – était ravie, scandant « Ye is god », ce qui a créé l’élan avant que West ne se lance dans le stade clairsemé et industriel.

Dire que la foule était excitée est un euphémisme, puisque la rumeur disait que la seconde venue de « Donda » serait plus grosse et plus explosive que la première. La théorie s’est avérée juste, avec des milliers de danseurs affluant dans l’espace sur quelques morceaux, vêtus d’un mélange de sweats à capuche noirs, de bonnets et de pantalons surdimensionnés. Une approche austère du streetwear, ils ont encerclé un seul Kanye, qui dansait, marchait et vibrait sur scène. Ce fut le premier de nombreux grands moments qui sont venus du cerveau de West et du designer Balenciaga Demna Gvasalia, que West a recruté pour diriger le spectacle.

Une foule de célébrités se sont présentées pour soutenir West, dont Playboi Carti, Quavo et Offset – ornées de plusieurs colliers de diamants massifs, le plus grand étant une plaque signalétique éblouissante; Rick Ross, Monica et Brandi. Mais la personne la plus attendue était Kim Kardashian (toujours West), qui a assisté à la première sortie – et via ses histoires Instagram a révélé qu’elle s’était en fait réapparue, taquinant des photos de son look Balenciaga noir de la tête aux pieds et une image du spectacle.

Lorsque le stade Mercedes-Benz, avec son dôme ouvert et son immense éclairage circulaire, est devenu noir pour la performance, les disciples de Kanye ont commencé à discuter « Allons-y Ye ! Nous t’aimons Ye!” La nouvelle œuvre, son 10e album studio, a commencé par utiliser des intermèdes de sa mère donnant des mots d’affirmation et d’encouragement. Cela a donné le ton au travail profondément personnel, qui, selon des sources, est destiné à rendre hommage à la protection qu’il a reçue de sa mère, dans le but de la transmettre au grand monde.

Les morceaux, 24 au total, mettaient en vedette une multitude de collaborateurs, dont Pusha-T, Travis Scott, The Weeknd et Jay-Z, collaborateur de West pour “Watch the Throne”, qui aurait enregistré son couplet quelques heures avant que West ne le joue pour la première fois. Le travail est ambitieux et voit West dans son espace de tête le plus vulnérable à ce jour.

Le couplet de Jay-Z a particulièrement excité la foule, qui s’est balancée d’avant en arrière et a crié. Un autre intermède sur un homme qui n’avait pas vu son père à cause de son incarcération était un moment poignant, racontant comment il avait eu des enfants qui n’avaient toujours pas rencontré leur grand-père parce qu’il avait été emprisonné pendant si longtemps. Quand il a fini, la foule a applaudi le plus fort.

Un morceau – une lamentation sur son divorce imminent, « Losing My Family », était parsemé des mots de sa mère : « Quoi qu’il en soit, vous n’abandonnez jamais votre famille.

La direction créative de Gvasalia et West impliquait non seulement des milliers de danseurs, mais aussi un mélange de choristes portant des survêtements marron terreux et des pieds nus avec le logo « Donda ». Ils avaient chacun le visage entièrement recouvert de tissu noir alors qu’ils avançaient lentement, certains rampant ou les mains levées, avec l’air d’être possédés par les sons de West. Il a canalisé l’énergie spirituelle de son service du dimanche ou de l’événement d’écoute Ye dans le Wyoming, qui a illuminé les médias sociaux.

Le spectacle de lumière était majestueux, baignant la pièce d’une lumière rouge sang alors que les lumières circulaires du dôme imitaient le feu ou des faisceaux de lumière blanche s’élevant dans le ciel, selon des sources détaillées, il a fallu beaucoup de travail car les faisceaux atteignaient quatre milles et l’équipe créative avait besoin d’obtenir les permis du ciel.

Ces faisceaux blancs ont préparé le terrain pour la finale, lorsque West a lévité dans le ciel, flottant au-dessus tandis que la musique gonflait, un moment impressionnant qui a plongé ses fidèles dans un paroxysme d’excitation.

La présence de la défunte mère de West a été ressentie tout au long, comme l’exprimaient les paroles «et si je parle au Christ, pourrais-je ramener ma mère à la vie».

Alors que les fans se bousculent pour la sortie de l’album, certains se rendant sur Twitter pour se lamenter de ne pas savoir quand il sortira, rien n’a encore été dit sur une date lors de l’événement. Il reste en pré-sortie chez Apple Music, mais est sûr d’obtenir des millions de téléchargements lorsqu’il sera enfin disponible.