Kanye West dévoile son passé dans une « prière de Thanksgiving »

vous, l’artiste visionnaire, producteur et designer anciennement connu sous le nom Kanye West, a déballé ses faits saillants passés, ses points faibles et tout le reste jeudi dans une vidéo Instagram intitulée « Prière de Thanksgiving ».

Pendant cinq minutes, l’homme de 44 ans a fait une introspection sur sa récente procédure de divorce avec la star de télé-réalité Kim Kardashian, sa course présidentielle de 2020, l’alcoolisme et la foi retrouvée, mettant en outre à nu ses problèmes de santé mentale en cours et plus encore, racontés à travers une voix off soutenue par une chorale.

« Bonjour, je m’appelle Ye », a-t-il dit après avoir plaisanté en disant que son ancien nom ressemblait à « Conway Westside », un amalgame de Griselda rappeurs Conway la machine et Westside Gunnles noms. « Et voici ma super, super, super, super, super longue prière de Thanksgiving. »

« En ce Thanksgiving, je suis tellement reconnaissant pour la famille, ma famille de sang, mes fans et nos ennemis. Nous vous aimons aussi », a poursuivi Ye. « Nous sommes reconnaissants pour notre civilisation actuelle de 8 milliards de personnes, nos ancêtres et nos enfants. »

Le gagnant de 21 Grammy a déclaré qu’il avait écrit la prière en revenant d’un match de football de la NFL auquel il avait assisté avec son fils aîné, Saint-Ouest, que Ye appelait affectueusement son « mini-moi ».

« J’écris cette prière sur le chemin du retour de mon mini-moi à son premier match de football », a déclaré Ye, ajoutant que Saint avait joué un match de catch avec sept fois vainqueur du Super Bowl. Tom Brady avant le match.

Expliquant davantage sa vie de famille, Ye a déclaré qu’il réfléchissait constamment à des moyens de réparer sa relation avec Kardashian, qui a demandé le divorce du rappeur en février après plus de six ans de mariage.

« Tout ce à quoi je pense chaque jour, c’est comment je reconstitue ma famille et comment je guéris la douleur que j’ai causée », a déclaré Ye, ajoutant qu’il se tenait responsable de ses actions pendant que lui et Kardashian étaient ensemble. «Je prends la responsabilité de mes actions. Nouveau mot d’alerte : Misactions. »

« La seule chose que tous mes succès et échecs ont en commun, c’est moi », a ajouté West avant d’énumérer en détail plusieurs hauts et bas de sa vie et de sa carrière, à commencer par sa bataille contre l’alcoolisme, dont il a déjà parlé lors d’une interview en 2020 avec GQ.

« Je buvais pour éliminer le stress et soulager le stress », a déclaré Ye. « Boire a affecté ma santé et la santé des gens autour de moi parce que j’avais déjà un tempérament déclencheur de cheveux et cela ne faisait que l’intensifier. »

L’artiste, qui souffre de trouble bipolaire, a ensuite raconté un épisode maniaque qu’il a vécu en 2016 qui a conduit à une série de médicaments prescrits qu’il a dit avoir pris et arrêtés depuis son diagnostic.

« Je suis entré dans un épisode maniaque en 2016 et j’ai été placé sous médication lourde », a déclaré Ye. « Depuis lors, j’ai continué à prendre des médicaments, ce qui m’a rendu vulnérable à d’autres épisodes, que ma femme, ma famille et mes fans ont dû endurer. »

Il a poursuivi que son ego « a tendance à dépasser le seuil de motivation et de divertissement pour être juste autoritaire », ajoutant qu' »il existe des moyens de montrer de la confiance sans arrogance ».

« Maintenant, je sais, aucun de vous ne s’imaginerait cela, mais parfois je crie », a plaisanté Ye, se concentrant sur ses problèmes de colère. « Et ces cris m’ont peut-être aidé à dénoncer tous ceux qui doutaient de moi en musique, mais ces cris ne m’ont pas aidé à garder ma famille unie. »

Kanye West assiste au défilé de mode Versace automne 2019 à l’American Stock Exchange Building dans le sud de Manhattan le 02 décembre 2018 à New York. (Photo de Roy Rochlin/.)

La star née à Atlanta et élevée à Chicago s’est ensuite brièvement tournée vers son nouveau christianisme, un sujet qu’il explore en profondeur tout au long de ses deux dernières sorties en studio, Jesus Is King en 2019 et Donda en août.

« Quand j’ai été sauvé, cela n’a pas immédiatement fait de moi une meilleure personne. Cela a fait de moi un chrétien bien-pensant », a déclaré Ye. « Mélanger cela avec le fait d’être riche, célèbre – et très, très, très, très, très attirant – et vous obtenez un cocktail Molotov prêt à être jeté par la fenêtre de quiconque n’est pas d’accord avec moi. »

« J’étais arrogant avec mon Jésus », a-t-il ajouté. « Comme si je venais de me procurer du Jésus au magasin Gucci avec un chèque de relance. »

Attirant l’attention sur sa carrière politique, qui comprenait une candidature présidentielle ratée contre le président de l’époque Donald Trump et président actuel Joe Biden, Ye a révélé l’impact de ses opinions et affiliations conservatrices sur son mariage.

« Bon Dieu, ma femme n’aimait pas que je porte le chapeau rouge. Étant une bonne épouse, elle voulait juste me protéger, moi et notre famille », a déclaré Ye, ajoutant qu’il avait ciblé son ancienne épouse et ses enfants « en ne s’alignant pas sur la position politique d’Hollywood ».

Ye a révélé qu’après un rassemblement présidentiel émouvant et controversé qu’il a organisé en Caroline du Sud en 2020, son père, Ray West, n’a eu qu’un seul commentaire : « Écris ton discours la prochaine fois, fils. »

#KanyeWest traverse définitivement quelque chose mentalement. la communauté noire rejette constamment la santé mentale. ce n’est pas drôle. il montre des signes d’être bipolaire et d’avoir des problèmes psychologiques. ce n’est pas une grosse blague c’est sa santé mentale qui montre que c’est une vraie peau pic.twitter.com/i5XefEqHB0 – Ashley (@qssley) 20 juillet 2020

« Ensuite, je me suis présenté à la présidence sans préparation adéquate et sans alliés de chaque côté. J’ai embarrassé ma femme dans la façon dont j’ai présenté des informations sur notre famille lors de la seule conférence de presse, et Dieu merci, » a ajouté Ye.

« F est pour les finances », a poursuivi Ye, décrivant ses habitudes de dépenses passées comme « la chose la plus folle qu’il ait jamais faite » parmi « beaucoup de choses folles » qu’il a dites avoir faites au fil des ans.

« J’ai dépensé de l’argent comme un fou », a-t-il déclaré. « En tant que prêtre de ma maison, je dois surveiller mon propre argent et sécuriser nos finances. C’est l’Amérique. Donc, les gens ne considèrent pas le vol comme du vol, ils l’ont simplement attribué à la cupidité, au consumérisme et au capitalisme.

« J’ai laissé les gens m’utiliser. J’ai eu des entourages géants. Les gens autour de moi juste pour que je me sente bien dans ma peau », a ajouté Ye.

Il a conclu en admettant que prendre la responsabilité de ses actions a été un processus d’apprentissage continu.

« J’ai dû apprendre que je devais assumer mes responsabilités », a déclaré Ye. « Nous jugeons et disons toujours aux autres ce qu’ils doivent faire, mais nous ne pouvons assumer que la responsabilité de nous-mêmes et de nos enfants. »

« En ce Thanksgiving, je suis reconnaissant pour la famille que ma femme m’a donnée. Je suis reconnaissant pour la vie que Dieu m’a donnée. Et je vous suis reconnaissant pour votre temps, votre attention et votre patience. Au nom de Jesus. Amen », a-t-il ajouté.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !